В Амстердамі призупинено навчання в єврейських школах через заклики ХАМАСу

10:02 13 жовтня Київ, Україна

В Амстердамі міська влада тимчасово призупинила навчання у трьох єврейських школах у п'ятницю, 13 жовтня, у відповідь на заклики ХАМАСу до проведення "погромів у всьому світі".

Це рішення було ухвалено з урахуванням вищого пріоритету безпеки дітей та співробітників шкіл з метою мінімізувати можливі ризики.

Міська влада Амстердама вже перебувала в стані підвищеної готовності з 7 жовтня і готова вводити додаткові заходи, як видимі, так і приховані, для забезпечення спільної безпеки в регіоні.