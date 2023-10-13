В Амстердамі призупинено навчання в єврейських школах через заклики ХАМАСу

В Амстердамі міська влада тимчасово призупинила навчання у трьох єврейських школах у п'ятницю, 13 жовтня, у відповідь на заклики ХАМАСу до проведення "погромів у всьому світі".
Це рішення було ухвалено з урахуванням вищого пріоритету безпеки дітей та співробітників шкіл з метою мінімізувати можливі ризики.
Міська влада Амстердама вже перебувала в стані підвищеної готовності з 7 жовтня і готова вводити додаткові заходи, як видимі, так і приховані, для забезпечення спільної безпеки в регіоні.
Це рішення було ухвалено з урахуванням вищого пріоритету безпеки дітей та співробітників шкіл з метою мінімізувати можливі ризики.
Міська влада Амстердама вже перебувала в стані підвищеної готовності з 7 жовтня і готова вводити додаткові заходи, як видимі, так і приховані, для забезпечення спільної безпеки в регіоні.
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