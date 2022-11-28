В Америці затримали понад тисячу авіарейсів через негоду

У Сполучених Штатах через несприятливі погодні умови у кількох регіонах було затримано понад тисячу рейсів та скасовано 48.
Про це повідомило FlightAware.
У день, коли мільйони людей повертаються додому, відсвяткувавши День подяки, адміністрація трьох великих аеропортів, що обслуговують Нью-Йорк, закликала пасажирів раніше реєструватися на рейси через несприятливі погодні умови в кількох регіонах США.
За даними, оприлюдненими на сайті FlightAware, 1056 рейсів у США, з США та всередині країни було затримано, а 48 рейсів скасовано.
Великий атмосферний фронт перемістився вранці в неділю з долини річки Міссісіпі на північний схід, принісши з собою зливи та поривчастий вітер, які можуть порушити плани мільйонів мандрівників.
Про це повідомило FlightAware.
У день, коли мільйони людей повертаються додому, відсвяткувавши День подяки, адміністрація трьох великих аеропортів, що обслуговують Нью-Йорк, закликала пасажирів раніше реєструватися на рейси через несприятливі погодні умови в кількох регіонах США.
За даними, оприлюдненими на сайті FlightAware, 1056 рейсів у США, з США та всередині країни було затримано, а 48 рейсів скасовано.
Великий атмосферний фронт перемістився вранці в неділю з долини річки Міссісіпі на північний схід, принісши з собою зливи та поривчастий вітер, які можуть порушити плани мільйонів мандрівників.
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