В американському Техасі стався вибух на хімзаводі

06:41 29 липня Київ, Україна

Близько 45 тис. кг суміші з оцтовою кислотою отримали вихід в атмосферу через вчорашню аварію на хімічному заводі США , який розташований в Техасі. Також є інформація про 2 загиблих і 30 постраждалих працівників заводу.

Про це повідомляє NBC.



Відзначається, що в результаті аварії постраждали щонайменше 30 осіб, ще двоє загинули.



Компанія LyondellBasell, якій належить завод, повідомила, що всього в атмосферу потрапило понад 45 тисяч кілограмів суміші.



Місцева влада вже офіційно підтвердила смерть двох людей.



Крім того, після витоку в лікарню доставили 30 осіб. Їм надали необхідну медичну допомогу і провели обстеження. З них 26 постраждалих майже відразу ж відпустили.



У компанії повідомили, що витік вдалося зупинити майже відразу.