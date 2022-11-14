В американському програмному забезпеченні виявили російський код - Reuters

16:58 14 листопада Київ, Україна

Журналісти Reuters виявили у програмному забезпеченні, яке використовують держструктури Сполучених Штатів, у тому числі армія, код, створений російською компанією, яка намагалася зображати американську.



Як повідомляє видання, йдеться про тисячі мобільних додатків, розміщених в онлайн-магазинах Apple Store та Google Play.

"Тисячі програм для смартфонів в інтернет-магазинах Apple і Google містять комп'ютерний код, розроблений технологічною компанією Pushwoosh, яка представлена як та, що базується в Сполучених Штатах, але насправді є російською", - йдеться у повідомленні.

Центри контролю та профілактики захворювань США вже заявили, що були введені в оману, оскільки були переконані, що ця компанія базується в США. Дізнавшись про російське коріння додатків від Reuters, вони видалили програмне забезпечення Pushwoosh із семи загальнодоступних додатків, пославшись на проблеми безпеки.



Армія США також заявила, що видалила програму, що містить код Pushwoosh, ще в березні через ті самі проблеми. Ця програма використовувалася солдатами однієї з головних бойових навчальних баз країни.



Згідно з документами компанії, публічно представленими в росії та розглянутими Reuters, штаб-квартира Pushwoosh знаходиться в російському Новосибірську, де вона зареєстрована як компанія-розробник програмного забезпечення, що також здійснює обробку даних. У компанії працюють близько 40 осіб, минулого року вона повідомила про прибуток у розмірі близько 2,4 мільйона доларів США.

"Однак у соціальних мережах та нормативних документах США вона представляє себе як американська компанія, що базується у різний час у Каліфорнії, Меріленді та Вашингтоні, округ Колумбія", - пише видання.

На своєму вебсайті Pushwoosh заявляє, що не збирає конфіденційної інформації і журналісти Reuters не змогли виявити жодних доказів неправильного поводження з даними компанії. Однак російська влада раніше змусила місцеві компанії передавати дані користувача національним службам безпеки.



Засновник Pushwoosh Макс Конєв стверджує, що не приховує свого російського походження, а дані компанії зберігаються за межами росії. Проте експерти з кібербезпеки заявили, що зберігання даних за кордоном не завадить російським спецслужбам змусити російську фірму поступитися доступом до них.