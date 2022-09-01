В Алжирі спалахнули лісові пожежі

10:35 18 серпня Київ, Україна

В Алжирі спалахнули лісові пожежі, через які загинуло 26 людей.

 
Про це повідомляє Сіньхуа.

За словами міністра внутрішніх справ Алжиру Камеля Бельджуда, 24 особи загинули через пожежі в провінції Ель-Тарф і ще двоє - у Сетифі.

Перед цим пожежний департамент повідомив про 39 пожеж у 14 провінціях у східній частині Алжиру, відомій густими лісами.

Ліси досі горять, рятувальники гасять їх за допомогою спеціальних авіаційних підрозділів.