В Алжирі спалахнули лісові пожежі, через які загинуло 26 людей.
Про це повідомляє Сіньхуа.
За словами міністра внутрішніх справ Алжиру Камеля Бельджуда, 24 особи загинули через пожежі в провінції Ель-Тарф і ще двоє - у Сетифі.
Перед цим пожежний департамент повідомив про 39 пожеж у 14 провінціях у східній частині Алжиру, відомій густими лісами.
Ліси досі горять, рятувальники гасять їх за допомогою спеціальних авіаційних підрозділів.
За словами міністра внутрішніх справ Алжиру Камеля Бельджуда, 24 особи загинули через пожежі в провінції Ель-Тарф і ще двоє - у Сетифі.
Перед цим пожежний департамент повідомив про 39 пожеж у 14 провінціях у східній частині Алжиру, відомій густими лісами.
Ліси досі горять, рятувальники гасять їх за допомогою спеціальних авіаційних підрозділів.
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