10:35 18 серпня Київ, Україна

В Алжирі спалахнули лісові пожежі, через які загинуло 26 людей.

Про це повідомляє Сіньхуа.



За словами міністра внутрішніх справ Алжиру Камеля Бельджуда, 24 особи загинули через пожежі в провінції Ель-Тарф і ще двоє - у Сетифі.



Перед цим пожежний департамент повідомив про 39 пожеж у 14 провінціях у східній частині Алжиру, відомій густими лісами.



Ліси досі горять, рятувальники гасять їх за допомогою спеціальних авіаційних підрозділів.