В Албанії стартували навчання DEFENDER-Europe 21

17:43 29 квітень Київ, Україна

В Албанії стартували військові навчання DEFENDER-Europe 21, які будуть проходити протягом трьох місяців, участь в них візьмуть 28 000 військовослужбовців з 26 країн більш ніж на 30 локаціях.

Про це повідомляє АР.

"Албанія, будучи вірним союзником НАТО з 2009 року, є цінним партнером у сфері безпеки як на регіональному, так і на глобальному рівні", - розповів американський полковник Джозеф Скрокка.

З 26 квітня американські війська були розгорнуті для проведення навчань на п'яти інших наземних, військово-морських і повітряних базах в Албанії. Вони пробудуть там до 10 червня.



Відзначається, що це перші настільки масштабні навчання на Західних Балканах з часів Другої світової війни.



DEFENDER-Europe 21 будуть проходити протягом квітня, травня й червня. Участь в них візьмуть 28 000 військовослужбовців з 26 країн більш ніж на 30 локаціях, включаючи держави НАТО і їхніх союзників на Західних Балканах.



Відзначимо, що DEFENDER-Europe - це щорічні багатонаціональні навчання під керівництвом армії США.