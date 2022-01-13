В Албанії стартували навчання DEFENDER-Europe 21

В Албанії стартували військові навчання DEFENDER-Europe 21, які будуть проходити протягом трьох місяців, участь в них візьмуть 28 000 військовослужбовців з 26 країн більш ніж на 30 локаціях.
Про це повідомляє АР.
З 26 квітня американські війська були розгорнуті для проведення навчань на п'яти інших наземних, військово-морських і повітряних базах в Албанії. Вони пробудуть там до 10 червня.
Відзначається, що це перші настільки масштабні навчання на Західних Балканах з часів Другої світової війни.
DEFENDER-Europe 21 будуть проходити протягом квітня, травня й червня. Участь в них візьмуть 28 000 військовослужбовців з 26 країн більш ніж на 30 локаціях, включаючи держави НАТО і їхніх союзників на Західних Балканах.
Відзначимо, що DEFENDER-Europe - це щорічні багатонаціональні навчання під керівництвом армії США.
Відзначається, що це перші настільки масштабні навчання на Західних Балканах з часів Другої світової війни.
DEFENDER-Europe 21 будуть проходити протягом квітня, травня й червня. Участь в них візьмуть 28 000 військовослужбовців з 26 країн більш ніж на 30 локаціях, включаючи держави НАТО і їхніх союзників на Західних Балканах.
Відзначимо, що DEFENDER-Europe - це щорічні багатонаціональні навчання під керівництвом армії США.
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