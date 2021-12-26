В акваторію Чорного моря зайшли кораблі Каспійської флотилії

12:03 17 квітень Київ, Україна

Триває посилення військової присутності Росії на кордоні з Україною, причому не тільки на сухопутному, але і на морському. Як стало відомо, півтора десятка кораблів Каспійської флотилії (КФл) увійшли в акваторію Чорного моря, пройшовши під Кримським мостом по Керченській протоці. Про це повідомляє в суботу, 17 квітня, пресслужба Чорноморського флоту РФ.

"В рамках здачі контрольної перевірки за зимовий період навчання 15 кораблів Каспійської флотилії, в тому числі три артилерійських і вісім десантних катерів, а також судна забезпечення здійснюють міжфлотський перехід з Каспійського до Чорного моря", - йдеться в повідомленні Міноборони.

Напередодні загін перейшов в оперативне підпорядкування Чорноморського флоту і поповнив запаси палива і продовольства в порту Темрюк. Після виходу з Керченської протоки кораблі КФл попрямували в Чорне море.

Повідомляється, що екіпажі катерів Каспійської флотилії у взаємодії з силами Чорноморського флоту візьмуть участь в залікових морських навчаннях.

Нагадаємо, про те, що з Каспійського моря в Чорне направляються п'ятнадцять кораблів Каспійської флотилії РФ, стало відомо на початку тижня. Також сьогодні стало відомо, що Росія перекинула до Криму ескадрилью штурмовиків. А напередодні повідомлялося, що РФ перекинула підрозділи 58 армії на навчання до Криму.