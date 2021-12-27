В акваторії Балтійського моря стартували навчання Open Spirit

11:05 19 квітень Київ, Україна

Під керівництвом ВМС Естонії в Балтійському морі стартували вже традиційні весняні навчання мінних тральників НАТО Open Spirit. В цьому році в навчаннях задіяний 21 корабель з 11 країн.
 
Про це повідомляє Міністерство оборони Естонії.
"Щорічна операція Open Spirit має вирішальне значення для позбавлення вод Балтійського моря від накопичених тут з часів Першої та Другої світових воєн всіх боєприпасів і для зниження загроз рибальству, морським шляхам і навколишньому середовищу. Крім того, вона сприяє співробітництву між ВМС Естонії та іншими країнами, які беруть участь в операції", - розповів командир Першої постійної протимінної ескадри НАТО капітан-лейтенант Ян Вейхерс.
У цьому півріччі в основний склад Першої протимінної ескадри входять кораблі Великобританії, Німеччини, Норвегії, Бельгії, Нідерландів, Естонії.

Open Spirit проводиться в різних країнах Балтії щороку.