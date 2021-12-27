В акваторії Балтійського моря стартували навчання Open Spirit

Під керівництвом ВМС Естонії в Балтійському морі стартували вже традиційні весняні навчання мінних тральників НАТО Open Spirit. В цьому році в навчаннях задіяний 21 корабель з 11 країн.
Про це повідомляє Міністерство оборони Естонії.
У цьому півріччі в основний склад Першої протимінної ескадри входять кораблі Великобританії, Німеччини, Норвегії, Бельгії, Нідерландів, Естонії.
Open Spirit проводиться в різних країнах Балтії щороку.
Open Spirit проводиться в різних країнах Балтії щороку.
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