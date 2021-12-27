В акваторії Балтійського моря стартували навчання Open Spirit

Про це повідомляє Міністерство оборони Естонії.

"Щорічна операція Open Spirit має вирішальне значення для позбавлення вод Балтійського моря від накопичених тут з часів Першої та Другої світових воєн всіх боєприпасів і для зниження загроз рибальству, морським шляхам і навколишньому середовищу. Крім того, вона сприяє співробітництву між ВМС Естонії та іншими країнами, які беруть участь в операції", - розповів командир Першої постійної протимінної ескадри НАТО капітан-лейтенант Ян Вейхерс.