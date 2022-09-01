До Африки прибуло перше судно з українською агропродукцією

14:23 30 серпня Київ, Україна

Перше судно з українською агропродукцією, зафрахтоване Всесвітньою продовольчою програмою ООН, прибуло до Джибуті.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури.



Йдеться про балкер BRAVE COMMANDER, на борту якого знаходиться 23 тисячі тонн пшениці. Після розвантаження його буде доставлено споживачам до Ефіопії.

"Продовжуємо працювати зі Всесвітньою продовольчою програмою ООН з нарощування обсягів продовольчої допомоги. Вдячний партнерам за співпрацю", – зазначив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

BRAVE COMMANDER прибув до порту "Південний" 12 серпня, а вирушив до Ефіопії 16 серпня.