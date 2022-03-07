В Африці в результаті однієї вагітності народилися десятеро малюків

37-річна уродженка Африки змогла виносити і народити відразу десять немовлят. Жінку звуть Гозіаме Тамара Сітхоле, це її друга вагітність, тепер вони з чоловіком виховують дванадцять дітей.
Про це повідомляє Wseet News.
Відзначається, що Гозіаме народила сімох хлопчиків і трьох дівчаток. Їй зробили кесарів розтин в одній з лікарень Преторії.
"Це сім хлопчиків і три дівчинки. Вона була на сьомому місяці і сьомому дні вагітності", - підтвердили в медустанові.
Пара стверджує, що вагітність була природною. На УЗД жінці спочатку говорили, що в утробі шість малюків, потім сказали, що дітей вісім. Операція показала, що Сітхоле виносила декаплетів.
Крім цього, породілля розповіла, що у неї була складна вагітність - ранній токсикоз і болі в ногах.
Чоловік Гозіаме довго не вірив лікарям і вважав таку вагітність неможливою з точки зору медицини. А потім був у захваті від того, що став багатодітним батьком за одну мить.
Відзначається, що Гозіаме народила сімох хлопчиків і трьох дівчаток. Їй зробили кесарів розтин в одній з лікарень Преторії.
"Це сім хлопчиків і три дівчинки. Вона була на сьомому місяці і сьомому дні вагітності", - підтвердили в медустанові.
Пара стверджує, що вагітність була природною. На УЗД жінці спочатку говорили, що в утробі шість малюків, потім сказали, що дітей вісім. Операція показала, що Сітхоле виносила декаплетів.
Крім цього, породілля розповіла, що у неї була складна вагітність - ранній токсикоз і болі в ногах.
Чоловік Гозіаме довго не вірив лікарям і вважав таку вагітність неможливою з точки зору медицини. А потім був у захваті від того, що став багатодітним батьком за одну мить.
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