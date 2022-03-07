В Африці в результаті однієї вагітності народилися десятеро малюків

19:42 08 червень Київ, Україна

37-річна уродженка Африки змогла виносити і народити відразу десять немовлят. Жінку звуть Гозіаме Тамара Сітхоле, це її друга вагітність, тепер вони з чоловіком виховують дванадцять дітей.

Про це повідомляє Wseet News.



Відзначається, що Гозіаме народила сімох хлопчиків і трьох дівчаток. Їй зробили кесарів розтин в одній з лікарень Преторії.



"Це сім хлопчиків і три дівчинки. Вона була на сьомому місяці і сьомому дні вагітності", - підтвердили в медустанові.



Пара стверджує, що вагітність була природною. На УЗД жінці спочатку говорили, що в утробі шість малюків, потім сказали, що дітей вісім. Операція показала, що Сітхоле виносила декаплетів.



Крім цього, породілля розповіла, що у неї була складна вагітність - ранній токсикоз і болі в ногах.



Чоловік Гозіаме довго не вірив лікарям і вважав таку вагітність неможливою з точки зору медицини. А потім був у захваті від того, що став багатодітним батьком за одну мить.