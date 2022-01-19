В Африці на світ з'явилися відразу дев'ять здорових малюків

Веденням вагітності унікальної майбутньої матусі з африканської республіки Малі займалися відразу дві країни - Малі та Марокко. Унікальність її полягає в тому, що вона змогла виносити і народити дев'ять малюків за одну вагітність.
Про це повідомляється в Facebook Міністерства охорони здоров'я Малі.
Відзначається, що малюки і 25-річна мати почуваються добре.
Породілля провела два тижні в лікарні Бамако, а потім слідуючи указу президента Ба Ндау, її перевели в одну з клінік Марокко.
У відомстві стверджують, що УЗД як в Малі, так і в Марокко пророкувало майбутній матері народження сімох дітей.
Після пологів глава Міністерства охорони здоров'я Малі Фанта Сібі привітала акушерів обох країн, які займалися веденням вагітності Сіссе.
Відзначається, що малюки і 25-річна мати почуваються добре.
Породілля провела два тижні в лікарні Бамако, а потім слідуючи указу президента Ба Ндау, її перевели в одну з клінік Марокко.
У відомстві стверджують, що УЗД як в Малі, так і в Марокко пророкувало майбутній матері народження сімох дітей.
Після пологів глава Міністерства охорони здоров'я Малі Фанта Сібі привітала акушерів обох країн, які займалися веденням вагітності Сіссе.
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