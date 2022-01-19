В Африці на світ з'явилися відразу дев'ять здорових малюків

12:12 05 травень Київ, Україна

Веденням вагітності унікальної майбутньої матусі з африканської республіки Малі займалися відразу дві країни - Малі та Марокко. Унікальність її полягає в тому, що вона змогла виносити і народити дев'ять малюків за одну вагітність.

Про це повідомляється в Facebook Міністерства охорони здоров'я Малі.



Відзначається, що малюки і 25-річна мати почуваються добре.



Породілля провела два тижні в лікарні Бамако, а потім слідуючи указу президента Ба Ндау, її перевели в одну з клінік Марокко.



У відомстві стверджують, що УЗД як в Малі, так і в Марокко пророкувало майбутній матері народження сімох дітей.



Після пологів глава Міністерства охорони здоров'я Малі Фанта Сібі привітала акушерів обох країн, які займалися веденням вагітності Сіссе.