В Афінах випадково наткнулися на голову Гермеса

07:28 17 листопада Київ, Україна

В Афінах робітники зробили несподіване відкриття, під час ремонту каналізації - знайшли частину рідкісної скульптури, а саме голову Гермеса.



Скульптурі понад 2300 років, вона лежала в декількох метрах під землею, вчені вважають, що колись



Міністерство культури Греції заявило, що голова була виготовлена приблизно в 300 році до н.е., а в каналізації вона опинилася, мабуть, коли її використовували як будівельний матеріал. Але, попри таке ставлення, Гермес відмінно зберігся. Скульптурі понад 2300 років, вона лежала в декількох метрах під землею, вчені вважають, що колись скульптура стояла на вулиці і служила дороговказом. Зараз по цьому місцю проходить вулиця, названа на честь Еола, бога вітрів.Міністерство культури Греції заявило, що голова була виготовлена приблизно в 300 році до н.е., а в каналізації вона опинилася, мабуть, коли її використовували як будівельний матеріал. Але, попри таке ставлення, Гермес відмінно зберігся.

"Іконографія скульптури характерна для типу Гермеса Пропілея Алкаменського, знаменитого скульптора того часу", - відзначили в Міністерстві культури. Наразі знахідку відправили на склад старожитностей, після очищення і вивчення він займе місце в музеї.

Гермес був давньогрецьким божеством торгівлі, удачі, родючості, тварин і подорожей. У деяких міфах Гермес також зображувався, як хитрий дурисвіт, який може перехитрити богів для особистої розваги.



Ще бувши немовлям, він вкрав священне стадо свого зведеного брата Аполлона з 50 голів великої рогатої худоби, спритно маскуючи їхні сліди від копит шматками кори.