В Афганістані закривають усі жіночі перукарні та салони краси

15:57 05 липня Київ, Україна

На початку серпня в Афганістані припинять роботу всі жіночі перукарні та салони краси, відповідний наказ видали таліби, які контролюють країну.



Про це пише ВВС.

"Представник Міністерства пропаганди моралі повідомив ВВС, що підприємства мають один місяць, щоб підкоритися наказу, починаючи з 2 липня, коли вони вперше були проінформовані про цей крок", - йдеться в повідомленні.

Це останнє обмеження щодо низки рішень талібів, спрямованих проти прав жінок, пише видання.

"Талібан позбавляє афганських жінок найголовніших прав людини. Вони порушують права жінок. Цим рішенням вони позбавляють жінок можливості служити іншим жінкам. Коли я почула цю новину, я була шокована. Схоже, таліби не мають жодного політичного плану, окрім зосередження уваги на жіночих тілах. Вони намагаються усунути жінок на всіх рівнях життя", - прокоментувала це рішення одна з афганських жінок на умовах анонімності.

Салони краси залишалися відкритими навіть після того, як таліби повернули собі владу два роки тому після виведення американських військ. Проте вітрини магазинів часто закривали, а зображення жінок у салонах зафарбували аерозольною фарбою, щоб приховати їхні обличчя.



Уряд Талібану не пояснив, що спричинило заборону, або які альтернативи, якщо такі є, будуть доступні жінкам після закриття салонів.



Інша афганка, яка попросила не називати її імені, сказала, що її друзі підтвердили закриття перукарень у Кабулі та інших місцях.