В Афганістані закривають усі жіночі перукарні та салони краси

На початку серпня в Афганістані припинять роботу всі жіночі перукарні та салони краси, відповідний наказ видали таліби, які контролюють країну.
Про це пише ВВС.
Про це пише ВВС.
Це останнє обмеження щодо низки рішень талібів, спрямованих проти прав жінок, пише видання.
Салони краси залишалися відкритими навіть після того, як таліби повернули собі владу два роки тому після виведення американських військ. Проте вітрини магазинів часто закривали, а зображення жінок у салонах зафарбували аерозольною фарбою, щоб приховати їхні обличчя.
Уряд Талібану не пояснив, що спричинило заборону, або які альтернативи, якщо такі є, будуть доступні жінкам після закриття салонів.
Інша афганка, яка попросила не називати її імені, сказала, що її друзі підтвердили закриття перукарень у Кабулі та інших місцях.
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