В Афганістані за чотири дні зіткнення з талібами загинули 20 осіб, серед них мирні громадяни

08:12 02 серпня Київ, Україна

Протягом останніх чотирьох днів від рук Талібану загинуло щонайменше 20 громадян Афганістану, серед них і співробітники афганських сил безпеки.



Про це повідомляє ToloNews з посиланням на дані місцевої лікарні.



Загинули співробітники афганських сил безпеки (16 осіб), а також і цивільні. Ще 90 людей постраждали в результаті боїв.



Місцева влада заявила, що таліби зазнали важких втрат під час зіткнень.



Напередодні повідомлялося, що в Афганістані бойовики руху Талібан майже повністю захопили провінцію Герат і її однойменну столицю. Також вони штурмують адміністративний центр афганської провінції Гільменд.



З початку травня таліби почали широкомасштабний наступ по всьому Афганістану, в ході якого повстанці захопили прикордонні переходи, десятки районів і оточили столиці кількох провінцій.



Наступ талібів відбувається на тлі виведення з Афганістану військового контингенту США та інших країн Заходу.