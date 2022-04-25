В Афганістані за чотири дні зіткнення з талібами загинули 20 осіб, серед них мирні громадяни

Протягом останніх чотирьох днів від рук Талібану загинуло щонайменше 20 громадян Афганістану, серед них і співробітники афганських сил безпеки.
Про це повідомляє ToloNews з посиланням на дані місцевої лікарні.
Загинули співробітники афганських сил безпеки (16 осіб), а також і цивільні. Ще 90 людей постраждали в результаті боїв.
Про це повідомляє ToloNews з посиланням на дані місцевої лікарні.
Загинули співробітники афганських сил безпеки (16 осіб), а також і цивільні. Ще 90 людей постраждали в результаті боїв.
Місцева влада заявила, що таліби зазнали важких втрат під час зіткнень.
Напередодні повідомлялося, що в Афганістані бойовики руху Талібан майже повністю захопили провінцію Герат і її однойменну столицю. Також вони штурмують адміністративний центр афганської провінції Гільменд.
З початку травня таліби почали широкомасштабний наступ по всьому Афганістану, в ході якого повстанці захопили прикордонні переходи, десятки районів і оточили столиці кількох провінцій.
Наступ талібів відбувається на тлі виведення з Афганістану військового контингенту США та інших країн Заходу.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі