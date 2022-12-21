В Афганістані таліби заборонили жінкам навчатися в університетах

10:48 21 грудня Київ, Україна

Після того, як таліби захопили владу в Афганістані, в університетах запровадили окреме навчання та окремі входи для чоловіків та жінок. Жінок при цьому могли навчати тільки інші жінки або чоловіки старші за певний вік.



Тепер жінкам взагалі заборонили відвідувати університети. Рішення стосується як державних, так і приватних вишів.



Про це повідомляє AP із посиланням на заяву представника міністерства вищої освіти Зіауллаха Хашмі.



Вишам наказано негайно виконати це рішення і звітувати про це. Заборона набуває чинності негайно і діятиме до особливого повідомлення.



Таким чином, «Талібан» ще більше погіршив становище афганістанок, які бажають здобути вищу освіту.



Ця заява адміністрації талібів (не визнана міжнародною спільнотою) була зроблена в той час, коли Рада Безпеки ООН засідала в Нью-Йорку з питань Афганістану і викликала засудження з боку США, Великої Британії та Організації Об'єднаних Націй.



Іноземні уряди, у тому числі США, заявили про необхідність зміни політики щодо жіночої освіти до того, як вони зможуть розглянути питання офіційного визнання адміністрації талібів, яка підпадає під жорсткі санкції.



"Талібан не може розраховувати на те, щоб бути легітимним членом міжнародної спільноти, доки він не поважатиме права всіх афганців, особливо права людини та основні свободи жінок і дівчат", - заявив на засіданні ради заступник посла США в ООН Роберт Вуд, назвавши цей крок "абсолютно невиправданим".



Представник Державного департаменту Нед Прайс заявив, що Сполучені Штати розглянуть, що вони ще можуть зробити для притягнення талібів до відповідальності.



Нагадаємо, минулого року таліби заборонили дівчаткам відвідувати середні школи та скасували Міністерство у справах жінок.



Потім жінок зобов'язали закривати обличчя на людях та заборонили їм подорожувати без чоловіків.



Крім того, жінкам заборонили відвідувати парки, басейни та спортзали у Кабулі, але очікується, що ці обмеження поширять на весь Афганістан.