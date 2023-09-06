В Афганістані таліби вбили понад 200 ексчиновників та правоохоронців за два роки - звіт ООН

В Афганістані вчинили понад 200 позасудових страт колишніх чиновників і співробітників сил безпеки з того часу, як Талібан захопив владу в країні два роки тому.
Про це йдеться у звіті Управління верховного комісара ООН з прав людини.
У період з 15 серпня 2021 року, коли Талібан захопив владу в Афганістані, до кінця червня 2023 року Управління ООН з прав людини отримало достовірні звіти про те, що таліби відповідальні за 218 позасудових вбивств, 14 насильницьких зникнень, та 424 арешти та затримання.
Більшість цих порушень скоєно проти колишніх членів Афганської національної армії, поліції та посадових осіб Національного управління безпеки протягом чотирьох місяців після приходу талібів до влади. Також за цей період трапилася майже половина вбивств.
Зазначається, що порушення зафіксували у всіх 34 провінціях, найбільше - у Кабулі, Кандагарі та Балсі.
Верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк у звіті закликав талібів "дотримуватися своїх зобов'язань з міжнародного права у сфері прав людини, запобігаючи подальшим порушенням і притягуючи винних до відповідальності".
Спікер Талібану Забіхуллах Муджахид відкинув звинувачення ООН. Він написав у X (раніше Twitter), що відповідні органи розслідували деякі випадки «особистої помсти» за участю невідомих осіб, але їхня кількість була «мінімальною».
Таліби здійснили першу публічну страту після приходу до влади в Афганістані минулого року. Про це повідомляє Бі-бі-сі.
Представник уряду Талібану повідомив, що чоловіка вбили на переповненому спортивному стадіоні у південно-західній провінції Фарах після того, як він зізнався у вбивстві. Чоловіка, засудженого за вбивство, застрелив батько його жертви.
Батько жертви тричі вистрілив у чоловіка під час страти, йдеться у пізнішій заяві представника Талібану.
За словами талібів, страчений чоловік на ім'я Таджмір зарізав чоловіка на ім'я Мустафа близько п'яти років тому. Згодом його було засуджено до трьох судів Талібану, а його вирок затверджено муллою Ахундзадою.
Перед стратою було оприлюднено публічне повідомлення про подію та "прохання до всіх громадян приєднатися до нас на спортивному полі".
На страті були присутні кілька суддів Верховного суду, військовослужбовці та старші міністри, включаючи міністрів юстиції, закордонних справ та внутрішніх справ.
Про це йдеться у звіті Управління верховного комісара ООН з прав людини.
У період з 15 серпня 2021 року, коли Талібан захопив владу в Афганістані, до кінця червня 2023 року Управління ООН з прав людини отримало достовірні звіти про те, що таліби відповідальні за 218 позасудових вбивств, 14 насильницьких зникнень, та 424 арешти та затримання.
Більшість цих порушень скоєно проти колишніх членів Афганської національної армії, поліції та посадових осіб Національного управління безпеки протягом чотирьох місяців після приходу талібів до влади. Також за цей період трапилася майже половина вбивств.
Зазначається, що порушення зафіксували у всіх 34 провінціях, найбільше - у Кабулі, Кандагарі та Балсі.
Верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк у звіті закликав талібів "дотримуватися своїх зобов'язань з міжнародного права у сфері прав людини, запобігаючи подальшим порушенням і притягуючи винних до відповідальності".
Спікер Талібану Забіхуллах Муджахид відкинув звинувачення ООН. Він написав у X (раніше Twitter), що відповідні органи розслідували деякі випадки «особистої помсти» за участю невідомих осіб, але їхня кількість була «мінімальною».
Таліби здійснили першу публічну страту після приходу до влади в Афганістані минулого року. Про це повідомляє Бі-бі-сі.
Представник уряду Талібану повідомив, що чоловіка вбили на переповненому спортивному стадіоні у південно-західній провінції Фарах після того, як він зізнався у вбивстві. Чоловіка, засудженого за вбивство, застрелив батько його жертви.
Батько жертви тричі вистрілив у чоловіка під час страти, йдеться у пізнішій заяві представника Талібану.
За словами талібів, страчений чоловік на ім'я Таджмір зарізав чоловіка на ім'я Мустафа близько п'яти років тому. Згодом його було засуджено до трьох судів Талібану, а його вирок затверджено муллою Ахундзадою.
Перед стратою було оприлюднено публічне повідомлення про подію та "прохання до всіх громадян приєднатися до нас на спортивному полі".
На страті були присутні кілька суддів Верховного суду, військовослужбовці та старші міністри, включаючи міністрів юстиції, закордонних справ та внутрішніх справ.
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