В Афганістані зіткнулися два гвинтокрили з пораненими

09:12 14 жовтень Київ, Україна

У ніч на 14 жовтня в провінції Гільменд на півдні Афганістану сталося зіткнення двох гвинтокрилів, загинули, за різними даними, від восьми до 15 осіб.

Про це повідомляє місцевий телеканал Tolo News.



Джерело телеканалу розповіло, що зіткнулися гвинтокрили, які належать військово-повітряним силам Афганістану.



Зіткнення сталося після висадки гвинтокрилами спецзагону і завантаження в них поранених.



Факт інциденту в районі населеного пункту Нава підтвердив представник губернатора провінції Омар Звак. Подробиць він не надав.



Провінція Гільменд знаходиться біля кордону Афганістану з Пакистаном.



