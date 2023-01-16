В Афганістані загинуло понад 20 людей через морози

14:49 16 січня Київ, Україна

На тлі сильних морозів в Афганістані від обмороження загинули 24 особи. Про це 16 січня повідомило агентство Анадол.



За даними місцевих ЗМІ, у центральних та північних регіонах країни вже кілька днів зберігається мінусова температура.



У місті Багдіс від обмороження загинули п'ятеро людей, включаючи чотирьох дітей, у Гераті та Баглані – дев'ять безпритульних, у Хості – п'ять, Фарьябі та Гюзджані – по дві людини, Сарі-Пулі – одна людина.



До лікарень із симптомами переохолодження звернулися сотні людей. Крім того, несприятливі погодні умови спричинили загибель тисячі голів великої рогатої худоби.



Агентство нагадало, що велика кількість жителів Афганістану з низьким доходом не може собі дозволити дрова та вугілля взимку.



Відсутність офіційного обліку в сільській місцевості також підвищує ймовірність того, що кількість загиблих через обмороження може бути набагато вищою.