В Афганістані бойовики вбили жінок-медиків, які проводили вакцинацію

09:55 31 березень Київ, Україна

На сході Афганістану в місті Джелалабад бойовики застрелили трьох жінок, які робили щеплення від поліомієліту.

Про це повідомляє Reuters.



Гулам Дастагір Назаре, керівник програми імунізації в Міністерстві охорони здоров'я Афганістану, повідомив, що невідомі бойовики розстріляли осіб, які робили вакцинацію в двох окремих місцях в Джелалабаді, в результаті чого загинули двоє добровольців і один керівник програми імунізації проти поліомієліту, всі вони жінки.



Афганістан і Пакистан - єдині країни в світі, де поліомієліт залишається ендемічним. На цьому тижні Афганістан почав програму вакцинації проти поліомієліту, яку підтримує дитяче агентство ООН ЮНІСЕФ.



У цьому місяці в Джелалабаді були вбиті три жінки-журналістки, про напад на яких заявляла "Ісламська держава".