В аеропорту Мадрида три години утримували адміністрацію збірної України

Для участі в матчі в аеропорт Мадрида прибула національна збірна з України. Службовці митного контролю організовано прийняли футболістів. Після паспортного та температурного контролю їх спецавтобусом відвезли в готель.

Але, не для всіх членів української делегації зустріч була такою привітною. Як повідомляє офіційний сайт УАФ, на цьому пригоди в аеропорту Мадрида для більшої частини делегації тільки почалися.

"Відповідні служби аеропорту довго не привозили вантаж з літака, а потім іспанська митниця зажадала детальний опис вмісту кожної сумки та кожного ящика, які привезла з собою на гру збірна України. Просвітити їх на належному обладнанні іспанським митникам було мало: вони вимагали детальної документації про наявний багаж. Треба зауважити, що таких вимог не було ніколи, і їх не було введено навіть під час карантину", - говорить офіційний сайт УАФ. "Врешті-решт, так і залишилося незрозумілим, чому митниця тримала вантаж української делегації так довго. Через рентгенівський апарат сумки та ящики так і не просвітили, а після трьох годин "маринування" в терміналі просто сказали: "Можете проходити".

Нагадаємо, що на ISPORT буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу Іспанія - Україна.