В аеропорту Кишинева сталася стрілянина

18:05 30 червня Київ, Україна





Як повідомляє NewsMaker, інформацію про стрілянину підтвердила поліція. У міжнародному аеропорту столиці Молдови, Кишинева , вдень 30 червня сталася стрілянина, здійснена одним із пасажирів, попередньо відомо щонайменше про одного постраждалого прикордонника. Персонал та пасажири евакуйовані з аеропорту.Як повідомляє NewsMaker, інформацію про стрілянину підтвердила поліція.

"У Кишинівському аеропорту один із пасажирів відкрив стрілянину. Прессекретарка Генінспекторату поліції Діана Фетко підтвердила інформацію про постріли, що з'явилася в ЗМІ", — йдеться в повідомленні.

У МВС повідомили, що іноземний громадянин, якому заборонили в'їзд до Молдови, застосував вогнепальну зброю. Спецслужби готуються до штурму приміщення, де забарикадувався «стрілець».



Через інцидент в аеропорту затримуються всі рейси, заплановані на 30 червня.