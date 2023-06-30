В аеропорту Кишинева сталася стрілянина

У міжнародному аеропорту столиці Молдови, Кишинева, вдень 30 червня сталася стрілянина, здійснена одним із пасажирів, попередньо відомо щонайменше про одного постраждалого прикордонника. Персонал та пасажири евакуйовані з аеропорту.
Як повідомляє NewsMaker, інформацію про стрілянину підтвердила поліція.
Як повідомляє NewsMaker, інформацію про стрілянину підтвердила поліція.
У МВС повідомили, що іноземний громадянин, якому заборонили в'їзд до Молдови, застосував вогнепальну зброю. Спецслужби готуються до штурму приміщення, де забарикадувався «стрілець».
Через інцидент в аеропорту затримуються всі рейси, заплановані на 30 червня.
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