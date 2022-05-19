В аеропорту Кабула в тисняві гинуть люди. Військові відкрили попереджувальний вогонь

12:22 16 серпня Київ, Україна

За повідомленням агентства Reuters, в аеропорту Кабула почалася паніка. Загинули не менше п'яти осіб. Повідомляють, що паніка і тиснява почалися після того, як натовп, що вийшов на злітну смугу, намагалися зупинити американські військові, відкривши попереджувальний вогонь.

Очевидці стрілянини повідомили виданню, що бачили, як трупи п'ятьох людей вивозили з аеропорту.

Точні причини загибелі людей поки невідомі.

Офіційних заяв з цього приводу також поки немає.

Також в мережі повідомляють про загибель кількох осіб, які намагалися покинути країну в шасі злітаючого американського літака.

Як повідомлялося, тисячі афганців заполонили аеропорт в надії залишити країну після захоплення влади "Талібаном". Аеропорт Кабула призупинив виконання цивільних рейсів.

Нагадаємо, що український літак забрав з Афганістану майже 80 осіб - громадян України (вісім осіб), Нідерландів, Хорватії, Білорусі, Афганістану.