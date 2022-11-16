В аеропортах москви та пітера введено максимальний рівень загрози вчинення терактів

08:36 16 листопада Київ, Україна

Максимальний рівень загрози вчинення терактів запровадили у московських аеропортах Шереметьєво, Домодєдово та Внуково. Про це у середу, 16 листопада, повідомляють ЗМІ з посиланням на лист Ространснагляду авіакомпаніям та аеропортам.

"Встановити з 00 години 00 хвилин 10 листопада 2022 року прямий ступінь загрози вчинення акта незаконного втручання в діяльність транспортного комплексу, що має терористичний характер", - йдеться в документі.

Ространснагляд повідомив, що тепер аеропорти мають вжити додаткових заходів безпеки.



Наголошується, що огляд пасажирів тепер проводитимуть довше, а багаж перевірятимуть ретельніше.

"Пасажирам потрібно приготуватися до можливих черг на пунктах огляду", - пише видання.

Через "загрозу терактів" стюарди авіалайнерів, що вирушають у рейс з аеропортів, повинні проявляти підвищену увагу до поведінки пасажирів на борту літака, посилити пильність і суворо виконувати посадові обов'язки. Також членам екіпажу потрібно оглядати всі бардачки, ніші та шафки в туалетних кімнатах, візи та напіввізки, контейнери, службові відсіки, ніші з рятувальними жилетами.