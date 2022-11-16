В аеропортах москви та пітера введено максимальний рівень загрози вчинення терактів

Максимальний рівень загрози вчинення терактів запровадили у московських аеропортах Шереметьєво, Домодєдово та Внуково. Про це у середу, 16 листопада, повідомляють ЗМІ з посиланням на лист Ространснагляду авіакомпаніям та аеропортам.
Ространснагляд повідомив, що тепер аеропорти мають вжити додаткових заходів безпеки.
Наголошується, що огляд пасажирів тепер проводитимуть довше, а багаж перевірятимуть ретельніше.
Наголошується, що огляд пасажирів тепер проводитимуть довше, а багаж перевірятимуть ретельніше.
Через "загрозу терактів" стюарди авіалайнерів, що вирушають у рейс з аеропортів, повинні проявляти підвищену увагу до поведінки пасажирів на борту літака, посилити пильність і суворо виконувати посадові обов'язки. Також членам екіпажу потрібно оглядати всі бардачки, ніші та шафки в туалетних кімнатах, візи та напіввізки, контейнери, службові відсіки, ніші з рятувальними жилетами.
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