У Bellingcat заявили про причетність Росії до вибухів на військових складах в Україні

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Очікуваною сенсацією можна назвати підсумок, до якого прийшов член інтернет-видання Bellingcat, яке займається журналістськими розслідуваннями в зонах військових дій. Розслідувач групи Bellingcat Христо Грозев вважає, що до вибухів на військових складах в Україні в 2014-2015 роках з високою часткою ймовірності причетне російське ГРУ. Про це Грозев заявив в суботу, 1 травня, в ефірі Еспресо.TV.

Учасник розслідування впевнений, що після доведеної причетності ГРУ до вибухів в країнах ЄС, підриви складів в Україні, де у Росії була власна агентурна мережа, однозначно могли бути пов'язані із зовнішньою розвідкою РФ.

Але на тлі останньої інформації про те, як були підготовлені вибухи складів боєприпасів в Чехії і Болгарії, в Bellingcat прийшли до висновку про причетність Росії до вибухів на військових складах в Україні в 2014-2015 роках.

"Почерк досить стандартний і повторюється в кожному з вибухів: вони завжди привозили з собою детонатори дистанційного керування з електричною зарядкою, тобто могли активувати детонатор з мобільного пізніше, здалеку. Але завжди спочатку вони викликали на складах пожежу. І під час пожежі приводили в дію детонатор, щоб це було схоже на просту пожежу", - повідомив журналіст, підкресливши, що так робили у всіх випадках зі складами.

Нагадаємо, що прокуратура Болгарії запідозрила шістьох росіян в організації серії вибухів, скоєних в період з 2011 по 2020 рік на збройових заводах і складах країни. У всіх чотирьох вибухів одна схожість: всі вони були спрямовані на знищення продукції, яка нібито повинна була вивозитися в Україну і в Грузію.

Перед цим Чехія звинуватила РФ в організації вибуху, що стався 16 жовтня 2014 року на складах озброєння в східній частині Чехії. У зв'язку з цим Прага вирішила вислати 18 російських дипломатів.