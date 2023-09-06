В ISW спрогнозували подальшу долю ПВК "Вагнер"

10:24 25 серпня Київ, Україна





Про це йдеться в аналітичному звіті американського Інституту вивчення війни Після майже ймовірного вбивства президентом росії володимиром путіним фінансиста ПВК "Вагнер" євгенія пригожина , засновника ПВК "Вагнер" дмитра уткіна та керівника служби логістики та безпеки компанії валерія чекалова, ПВК "Вагнер" припинить своє існування як квазінезалежна структура.Про це йдеться в аналітичному звіті американського Інституту вивчення війни (ISW)

"Смерть центрального керівництва ПВК "Вагнер" підриває здатність "вагнерівців" переламати наслідки кампанії кремля та міністерства оборони росії, спрямованої на ослаблення, підпорядкування та знищення організації після збройного заколоту 24 червня", - йдеться в аналітичному звіті.

За даними ISW, міністерство оборони росії створило приватні військові компанії, які вербують нинішніх та колишніх членів ПВК "Вагнер", щоб контролювати операції "вагнерівців" за кордоном.



Російські джерела стверджують, що кремль відмовився платити білоруському уряду за розгортання ПВК "Вагнер" у білорусі, зазначили аналітики. Фінансові проблеми вже призвели до скорочення виплат, що змусило бійців ПВК "Вагнер" піти у відставку, наголошується в аналітичному звіті.

"Супутникові знімки від 1 та 23 серпня показують, що за попередній місяць ПВК "Вагнер" демонтувала майже третину наметів у своєму таборі в Цілі (Осиповичі, білорусь)", - зазначили в ISW.

Спроби послабити ПВК "Вагнер" могли призвести до помітної втечі особового складу "вагнерівців" з контингенту в білорусі, зазначили аналітики.. В ISW також додали, що деякі провоєнні блогери заперечували заяви, що бійці ПВК "Вагнер" розбирають свій табір у Цілі.



Український центр опору повідомив 23 серпня, що невстановлена кількість особового складу ПВК "Вагнер" у таборах у білорусі розпочала підготовку до повернення до росії після ймовірної смерті пригожина, зазначили аналітики.



Завдяки центральному керівництву ПВК "Вагнер" "вагнерівці" були на піку незалежності під час наступу на Бахмут. Керівники ПВК намагалися зберегти якийсь вигляд цієї незалежності після заколоту "групи Вагнера", наголошується в аналітичному звіті. Ліквідація цього центрального керівництва, ймовірно, покладе край будь-яким можливостям, що залишилися в ПВК "Вагнер" для того, щоб діяти незалежно від російського міністерства оборони.