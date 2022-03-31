У Google підтвердили атаку російських хакерів на сайти НАТО

07:27 31 березня Київ, Україна

Згідно з звітом Google, російські хакери атакували НАТО та кілька армій у Східній Європі.

Про це у середу, 30 березня, йдеться у звіті групи аналізу загроз Google.



Зазначається, що група хакерів, що базується в РФ, під назвою Coldriver (ще називається Callisto) проводила атаки, націлені на збройні сили декількох країн Східної Європи, а також на Центр передового досвіду НАТО.



"Російські хакери нещодавно намагалися проникнути в мережі організації та збройні сили деяких країн", - повідомляє аналітична група Google Threat Analysis Group.



У звіті не зазначено, які армії були мішенню під час так званих "фішингових кампаній для облікових даних". Але там наголосили, що не виявили під час цих атак жодного скомпрометованого облікового запису.



Офіційні особи США неодноразово попереджали, що Росія та підтримувані Росією хакерські групи становлять загрозу.



Росія відкинула звинувачення щодо організації кібератак на західні об'єкти.