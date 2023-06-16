У Apple спростували звинувачення ФСБ росії у стеженні

Компанія Apple заперечує твердження ФСБ росії про "викриття шпигунства США" за російськими користувачами, яке нібито здійснювалося за допомогою використання пристроїв від компанії Apple.
Про це повідомляє Reuters.
У компанії заявили, що Apple ніколи не працювала і не буде працювати з будь-яким урядом для встановлення секретних програм у будь-які продукти, які виробляються Apple.
Нагадаємо, за даними росЗМІ, 1 червня ФСБ нібито "розкрила операцію американських спецслужб", пов'язану з "використанням шкідливих програм, встановлених на техніку Apple", і що в росії було "заражено кілька тисяч пристроїв".
Нагадаємо, за даними росЗМІ, 1 червня ФСБ нібито "розкрила операцію американських спецслужб", пов'язану з "використанням шкідливих програм, встановлених на техніку Apple", і що в росії було "заражено кілька тисяч пристроїв".
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