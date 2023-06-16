У Apple спростували звинувачення ФСБ росії у стеженні

11:00 02 червня Київ, Україна

Компанія Apple заперечує твердження ФСБ росії про "викриття шпигунства США" за російськими користувачами, яке нібито здійснювалося за допомогою використання пристроїв від компанії Apple.
  
Про це повідомляє Reuters.
 
У компанії заявили, що Apple ніколи не працювала і не буде працювати з будь-яким урядом для встановлення секретних програм у будь-які продукти, які виробляються Apple.

Нагадаємо, за даними росЗМІ, 1 червня ФСБ нібито "розкрила операцію американських спецслужб", пов'язану з "використанням шкідливих програм, встановлених на техніку Apple", і що в росії було "заражено кілька тисяч пристроїв".