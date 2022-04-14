У Financial Times назвали причини вибірковості американських санкцій проти мільярдерів із росії

15:23 14 квітня Київ, Україна

Газета Financial Times виділила кілька причин, які пояснюють вибірковість американських санкцій проти мільярдерів із росії. Одна з них, на думку видання, полягає в тому, що Вашингтон врахував невдалий досвід обмежень проти UC Rusal та En+ у 2018 році і тепер обережно підходить до санкцій, здатних нашкодити економіці США.



FT вказує на деякі прогалини в американському режимі санкцій. Наприклад, під санкції США не потрапила найбагатша людина росії Володимир Потанін, незважаючи на свою наближеність до кремля. Це дозволило йому цього тижня викупити Росбанк у Societe Generale. Також видання зазначає, що Євросоюз та Великобританія запровадили санкції проти Олексія Мордашова, Михайла Фрідмана, Петра Авена та Романа Абрамовича, а США ні. Леонід Міхельсон поки що уникнув і американських, і європейських санкцій. Алішер Усманов потрапив до списку санкцій США, а його компанія - ні. У випадку з «Фосагро» Вашингтон не вводив санкції ні проти самої компанії, ні проти її власників.



Видання називає дві основні причини такої вибірковості США:



По-перше, останні раунди американських санкцій більше націлені на людей, які відіграють значну роль у російській економіці, ніж на бізнесменів, які мають тісні зв'язки з кремлем.



По-друге, Вашингтон зробив висновки після невдалого досвіду санкцій проти UC Rusal та En+ у 2018 році, коли обмеження проти компаній Олега Дерипаски призвели до різкого зростання цін на алюміній. Джерела FT кажуть, що ситуація була ретельно проаналізована і тепер США обережніше підходять до санкцій, здатних нашкодити економіці країни.



Європейський режим санкцій теж вирізняється непослідовністю, зазначає видання. Обмеження стали предметом торгівлі та розміну. Наприклад, санкціям піддається керівництво, а не власники компаній, і це обмежує їхній зворотний ефект.