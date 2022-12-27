У 2022 році Ізраїль репатріював близько 70 000 євреїв

15:59 27 грудня Київ, Україна

За 11 місяців 2022 року до Ізраїлю переїхало близько 70 000 людей із 95 країн. Лише з росії переїхало до Ізраїлю майже 40 тисяч євреїв.





Минулого року лише 28 600 іммігрантів репатріювалися в Ізраїлі. У 2022 році кількість євреїв, що переїхали з інших країн встановила рекорд за останні 23 роки.



За період із січня по грудень до Ізраїлю приїхало жити 37 364 особи з росії, ще 14 680 — з України та 1993 — з білорусі. Імміграція із цих країн різко зросла після початку війни в Україні.



Після вторгнення носії у лютому Єврейське агентство розпочало операцію з порятунку українських євреїв, яка була безпрецедентною за масштабом, зазначає YidInfo. Агентство організувало спеціальні центри, щоб розмістити єврейських іммігрантів та запропонувати їм житло, їжу, медичну допомогу та розваги для дітей. Про це пише портал YidInfo з посиланням на дані Єврейського агентства для Ізраїлю "Сохнут" Минулого року лише 28 600 іммігрантів репатріювалися в Ізраїлі. У 2022 році кількість євреїв, що переїхали з інших країн встановила рекорд за останні 23 роки.За період із січня по грудень до Ізраїлю приїхало жити 37 364 особи з росії, ще 14 680 — з України та 1993 — з білорусі. Імміграція із цих країн різко зросла після початку війни в Україні.Після вторгнення носії у лютому Єврейське агентство розпочало операцію з порятунку українських євреїв, яка була безпрецедентною за масштабом, зазначає YidInfo. Агентство організувало спеціальні центри, щоб розмістити єврейських іммігрантів та запропонувати їм житло, їжу, медичну допомогу та розваги для дітей.

"Це був драматичний рік, який наголосив на цінності взаємної відповідальності серед єврейського народу. Єврейському агентству вдалося протягом цього року «врятувати тисячі євреїв в Україні та доставити їх у безпечну гавань в Ізраїлі", - сказав голова Єврейського агентства «Сохнут» Дорон Альмог.

Нащадки євреїв мають право отримати громадянство Ізраїлю за програмою репатріації, в організації цього процесу їм допомагає агенція «Сохнут». Найбільше до Ізраїлю приїхали євреї молодого покоління — близько 24% молодше 18 років та приблизно 27% від 18 до 35 років.

"Десятки тисяч олім (євреї, що репатріюються - TMT), які прибули до Ізраїлю цього року, допоможуть зміцнити ізраїльське суспільство і стануть значним двигуном зростання ізраїльської економіки", - заявив Дорон Алмог.

У росії мін'юст вимагав ліквідувати представництво «Сохнут». Відомство звинуватило організацію у порушенні російських законів, не пояснивши, які саме має претензії. Поки що засідання суду кілька разів відкладали. Невдоволення влади викликало «відплив мізків», писала «Російська служба ВВС» з посиланням на джерела, знайомі з документом.



Прессекретар президента дмитро пєсков заявляв, що претензії до «Сохнуту» з «витоком мізків» не пов'язані.



Навіть без урахування кількох десятків тисяч росіян, які переїхали до Ізраїлю, кількість громадян, які залишили росію, величезна. За оцінкою Альфа-Банку, близько 1,1 мільйона людей могли залишити країну за перші дев'ять місяців 2022 року.