У 2021 році війна в Сирії забрала життя 3700 людей

07:59 29 грудень Київ, Україна

За даними Сирійського наглядового центру з прав людини, внаслідок конфлікту в Сирії у 2021 році загинуло 3746 осіб, що значно менше, ніж у 2020 році.



Відомо, що 1505 із них цивільні особи, 360 – діти.



Це найнижчий показник із початку війни в Сирії і він йде до зниження: минулого року було вбито 6800 осіб, а у 2019 році – трохи більше ніж 10000 осіб.



Неурядова організація, що базується у Великій Британії, але має мережу джерел у всіх регіонах Сирії, заявила, що у 2021 році внаслідок вибуху мін та різних вибухонебезпечних предметів загинуло 297 людей.



У листопаді Landmine Monitor повідомив, що Сирія обігнала Афганістан як країну з найбільшою кількістю зареєстрованих жертв від мін та вибухонебезпечних пережитків війни.



Бойові дії, що розпочалися у 2011 році після жорстокого придушення антиурядових протестів, за останні два роки вщухли.



Урядові сили, підтримувані Росією, періодично завдають удари по цілях у північно-західному анклаві провінції Ідліб.



Бойовики з угруповання «Ісламська держава», які пішли в підпілля після розгрому їхнього «халіфату» у 2019 році, також помітили численні напади на сході Сирії.

Війна в Сирії забрала життя близько пів мільйона людей і спровокувала найбільше переміщення населення, спричинене конфліктом з часів Другої світової війни.