У 2021 році 488 журналістів було ув'язнено, 46 убито, - дані RSF

10:51 17 грудень Київ, Україна

Наразі у в'язницях по всьому світу перебувають 488 представників ЗМІ – це максимальна цифра з того часу, як 25 років тому «Репортери без кордонів» (RSF) розпочали свій підрахунок.



Щодо вбитих, то цього року їх - 46, це найменша кількість з моменту початку підрахунків.



«Кількість журналістів, затриманих у зв'язку з їхньою роботою, ніколи не була такою високою з того часу, як RSF почала публікувати свій щорічний огляд у 1995 році», - йдеться у заяві неурядової організації, яка бореться за свободу преси.



За останній рік ця кількість зросла приблизно на 20%, переважно завдяки репресіям щодо ЗМІ в М'янмі, Білорусі та Гонконгу.



RSF заявила, що ніколи не бачила затримання такої кількості жінок-журналістів, загальна кількість яких становить 60, що на третину більше ніж у 2020 році.



За словами RSF, у Китаї знову найбільша кількість ув'язнених журналістів - 127, які регулярно критикують чинну владу, за що і зазнають гоніння.



У Гонконгу також спостерігався сплеск арештів після набуття чинності Пекінського закону про національну безпеку.



На другому місці М'янма (53), за нею йдуть В'єтнам (43), Білорусь (32).



Зменшилася кількість смертей у Сирії, Іраку та Ємені, що пояснюється більш стабільною обстановкою всередині країн і, відповідно, меншим залученням журналістів.



Найнебезпечнішими країнами знову виявилися Мексика та Афганістан, де загинуло сім і шість журналістів відповідно, за ними йдуть Ємен та Індія, по чотири особи в кожній країні.



У RSF також розповіли про 65 журналістів, взятих у заручники.



Усі вони знаходяться на Близькому Сході – Сирія (44), Ірак (11) та Ємен (9), за винятком французького журналіста Олів'є Дюбуа, який утримується в Малі з квітня.



Минулого місяця в Гаазі відкрився «Народний трибунал» із забезпечення правосуддя щодо вбитих журналістів, покликаний захищати свободи ЗМІ в епоху зростаючого авторитаризму та популізму.



Трибунал був організований Free Press Unlimited (FPU), Комітетом захисту журналістів (CPJ) та «Репортерами без кордонів».