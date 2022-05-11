Російський дипломат Микола Садовніков у 2017 році пропонував владі Каталонії величезні гроші та військову допомогу, якщо регіон оголосить про свою незалежність від Іспанії.
Про це йдеться у розслідуванні OCCRP, El Periódico, Bellingcat, IRPI, Il Fatto Quotidiano та «Важливих історій».
Інформація про спроби росії фінансувати каталонських сепаратистів уперше з'явилася у пресі у 2020 році. За даними розслідувачів, саме Садовніков займався цією темою, а в Каталонії його називали посланцем путіна.
Соратник колишнього президента Женералітата Каталонії Карлеса Пучдемона Віктор Терраделлас розповів журналістам, що Микола Садовніков пропонував Пучдемону 500 млрд доларів і 10 тисяч російських солдатів. Натомість росіянин попросив каталонську владу зробити регіон столицею криптовалют.
Це обговорювалося на зустрічі 26 жовтня 2017 року, тобто вже після того, як 1 жовтня понад 90% каталонців проголосували за від'єднання від Іспанії, у референдумі взяло участь лише 43% мешканців. 27 жовтня місцевий парламент проголосив незалежність Каталонії.
Віктор Терраделлас зазначив, що 26 жовтня Пучдемон та Садовніков не уклали чітких домовленостей, проте глава каталонської адміністрації попросив Терраделласа тримати зв'язок із росіянами. Надалі він листувався з перекладачем Садовнікова Жорді Сарда Бонвехі, йшло обговорення передачі каталонцям 56 біткоїнів (на той момент це майже 525 тисяч доларів), але в результаті Терраделлас отримав лише один біткоїн і фотографію, на якій один із каталонських чиновників тримає нібито депозитний сертифікат. Union Bank of Switzerland на 500 млрд доларів.
Розслідувачі зазначають, що угода у пів трильйона доларів звучить сумнівно, оскільки у 2017 році всі державні доходи росії становили близько 219 млрд. Проте саме таку суму вказувала російська сторона — докази цього журналісти отримали у вигляді текстових повідомлень та фото.
Автори публікації звернулися до Садовнікова за коментарем, але він заявив, що не має зв'язків із російською владою і нічого не пропонував каталонцям. За його словами, у 2017 році він їздив до Барселони з «другом», який нібито взяв його на якусь зустріч, про суть якої він не був у курсі через незнання іспанської мови.
Особу Садовнікова в Каталонії підтвердила людина, яка зустрічала його в Барселоні. Крім цього, у листуванні Терраделласа та Пучдемона говорилося, що 26 жовтня 2017 року «посланець путіна прибуває о п'ятій». Згідно з записом прильотів, того ж дня людина на ім'я Микола Садовніков прилетіла з москви до Барселони, літак приземлився о 15:44. Дата народження цього Садовнікова повністю співпала з даними, зазначеними у посвідченні водія дипломата Садовнікова.
Каталонія так і не стала незалежною. Іспанія відмовилася визнавати результати референдуму. Деякі лідери сепаратистів, зокрема Пучдемон, тікали з країни. Ті, хто залишився, були засуджені за розтрату і підбурювання до заколоту і були відправлені до в'язниці.
За даними розслідувачів, Садовніков розпочинав кар'єру дипломата в Італії у 1980-х і пропрацював у МЗС як мінімум до 2010 року. 2007 року він був радником відділу планування політики міністерства. Якийсь час займався зміцненням відносин між росією та Іраном, а наприкінці 2010-х років переключився на каталонське питання.
Італійський лобіст П'єрджорджо Басс, який допомагав Садовнікову з візою у 2016 році, повідомив журналістам, що у 2016-2017 роках росіянин обіймав посаду радника сергія лаврова зі стратегічної зовнішньої політики.
Західні спецслужби вважали, що дипломат має прямий доступ до путіна — нібито формально він представляв мзс, але насправді був підзвітним тільки главі держави, з яким, за його твердженнями, мав певну близькість».
Про це йдеться у розслідуванні OCCRP, El Periódico, Bellingcat, IRPI, Il Fatto Quotidiano та «Важливих історій».
Інформація про спроби росії фінансувати каталонських сепаратистів уперше з'явилася у пресі у 2020 році. За даними розслідувачів, саме Садовніков займався цією темою, а в Каталонії його називали посланцем путіна.
Соратник колишнього президента Женералітата Каталонії Карлеса Пучдемона Віктор Терраделлас розповів журналістам, що Микола Садовніков пропонував Пучдемону 500 млрд доларів і 10 тисяч російських солдатів. Натомість росіянин попросив каталонську владу зробити регіон столицею криптовалют.
Це обговорювалося на зустрічі 26 жовтня 2017 року, тобто вже після того, як 1 жовтня понад 90% каталонців проголосували за від'єднання від Іспанії, у референдумі взяло участь лише 43% мешканців. 27 жовтня місцевий парламент проголосив незалежність Каталонії.
Віктор Терраделлас зазначив, що 26 жовтня Пучдемон та Садовніков не уклали чітких домовленостей, проте глава каталонської адміністрації попросив Терраделласа тримати зв'язок із росіянами. Надалі він листувався з перекладачем Садовнікова Жорді Сарда Бонвехі, йшло обговорення передачі каталонцям 56 біткоїнів (на той момент це майже 525 тисяч доларів), але в результаті Терраделлас отримав лише один біткоїн і фотографію, на якій один із каталонських чиновників тримає нібито депозитний сертифікат. Union Bank of Switzerland на 500 млрд доларів.
Розслідувачі зазначають, що угода у пів трильйона доларів звучить сумнівно, оскільки у 2017 році всі державні доходи росії становили близько 219 млрд. Проте саме таку суму вказувала російська сторона — докази цього журналісти отримали у вигляді текстових повідомлень та фото.
Автори публікації звернулися до Садовнікова за коментарем, але він заявив, що не має зв'язків із російською владою і нічого не пропонував каталонцям. За його словами, у 2017 році він їздив до Барселони з «другом», який нібито взяв його на якусь зустріч, про суть якої він не був у курсі через незнання іспанської мови.
Особу Садовнікова в Каталонії підтвердила людина, яка зустрічала його в Барселоні. Крім цього, у листуванні Терраделласа та Пучдемона говорилося, що 26 жовтня 2017 року «посланець путіна прибуває о п'ятій». Згідно з записом прильотів, того ж дня людина на ім'я Микола Садовніков прилетіла з москви до Барселони, літак приземлився о 15:44. Дата народження цього Садовнікова повністю співпала з даними, зазначеними у посвідченні водія дипломата Садовнікова.
Каталонія так і не стала незалежною. Іспанія відмовилася визнавати результати референдуму. Деякі лідери сепаратистів, зокрема Пучдемон, тікали з країни. Ті, хто залишився, були засуджені за розтрату і підбурювання до заколоту і були відправлені до в'язниці.
За даними розслідувачів, Садовніков розпочинав кар'єру дипломата в Італії у 1980-х і пропрацював у МЗС як мінімум до 2010 року. 2007 року він був радником відділу планування політики міністерства. Якийсь час займався зміцненням відносин між росією та Іраном, а наприкінці 2010-х років переключився на каталонське питання.
Італійський лобіст П'єрджорджо Басс, який допомагав Садовнікову з візою у 2016 році, повідомив журналістам, що у 2016-2017 роках росіянин обіймав посаду радника сергія лаврова зі стратегічної зовнішньої політики.
Західні спецслужби вважали, що дипломат має прямий доступ до путіна — нібито формально він представляв мзс, але насправді був підзвітним тільки главі держави, з яким, за його твердженнями, мав певну близькість».
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