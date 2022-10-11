Вже третій бізнесмен з-поміж учасників рейтингу Forbes відмовився від російського громадянства.

08:12 11 жовтня Київ, Україна

Російський мільярдер, підприємець, власник DST Global та колишній співвласник Mail.Ru Group Юрій Мільнер відмовився від російського громадянства.

Він та його родина залишили росію ще після анексії Криму у 2014 році, а влітку 2022 року завершили процес виходу з громадянства.

Мільнер у 2022 році посів 15-е місце в російському рейтингу Forbes, його статки оцінювалися в $7,3 млрд.. У 1999 році він отримав громадянство Ізраїлю та прожив у країні кілька років, після чого переїхав до США.

Мільнер народився в Москві і є одним із найвідоміших російськомовних IT-підприємців світу. Він хотів витратити $100 млн на запуск космічного апарату, який долетить до зірки Альфа Центавра, центру найближчої до Землі зіркової системи.

Наприкінці квітня цього року він оголосив, що пожертвує спільно з Airbnb та Spotify $100 млн українським біженцям, які постраждали від війни.

«Ми були вражені глибокими стражданнями українського народу.. Ми віримо, що ця ініціатива, запущена в партнерстві з деякими з найкреативніших технологічних компаній та організацій світу, може надати практичну допомогу людям, які живуть у сум'ятті за межами своєї батьківщини», — йшлося у повідомленні фонду Мільнера та його дружини.

Мільярдер зазначив, що є українцем по батьківській лінії, і в дитинстві провів там багато років із двоюрідними братами.



Це вже третій бізнесмен з-поміж учасників рейтингу Forbes, який відмовився від російського громадянства в останні місяці. Влітку про подібне рішення повідомив засновник інвесткомпанії Freedom Finance Тімур Турлов. Понад 10 років бізнесмен жив у Казахстані і цього року отримав паспорт цієї країни.. Його статки оцінюються в $2,4 млрд. На початку вересня підприємець Рубен Варданян також вирішив відмовитися від громадянства Росії і оголосив про рішення переїхати в Арцах (Нагірний Карабах). У 2021 році Forbes оцінював статки Варданяна в $1 млрд.



