Вже до літа з магазинів РФ зникнуть іноземні гаджети та техніка

17:47 20 квітня Київ, Україна

Імпортна електроніка та побутова техніка закінчаться в Росії влітку, якщо не буде ажіотажного попиту. Наразі магазини продають запаси, нових відвантажень не було.



У випадку з комп'ютерами та ноутбуками дефіцит може розпочатися через два-три місяці. У кращому випадку це відбудеться в серпні-вересні за умови, що ретейлери отримають із Європи зроблені на початку року замовлення.. В одній із торгових мереж виданню повідомили, що їх запасів IPhone та комп'ютерів Apple вистачить лише до червня. До кінця року проблем не буде лише з аксесуарами для смартфонів та витратними матеріалами для копіювальної техніки.



Представники ринку прогнозують скорочення асортименту вже у недалекому майбутньому. Найскладніше буде замінити преміальні моделі побутової техніки, ігрові консолі, розумний годинник, флагманські смартфони та деякі інші пристрої окремих брендів.



Надії продавці покладають на паралельний імпорт. Наприклад, у деяких країнах Латинської Америки офіційно не продається iPhone, але купити його там можна завдяки постачанню з Близького Сходу. При цьому ціни іноді виявляються трохи нижчими, а якість зазвичай та сама.



Вже зараз деякі російські постачальники перебудували чи почали перебудовувати свої логістичні ланцюжки. Відновити частину імпорту планується до червня за рахунок Туреччини, Казахстану та Узбекистану. Під питанням Китай, де почалася епідемія коронавірусу.



За даними Мінпромторгу на 13 квітня, в країні сформовано "достатні" запаси смартфонів, телевізорів, стаціонарних комп'ютерів, холодильників, пральних машин, газових та електричних плит із духовками, електричних чайників, мікрохвильових печей.



Раніше Росії у найближчі два-три місяці передбачили дефіцит іноземних будівельних та оздоблювальних матеріалів, сантехніки, інструментів, будівельної хімії, садової техніки. Ці товари буде складно замінити на російські, тому що для їх виробництва використовується імпортна сировина, переважно європейська.



