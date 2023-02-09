Вже 16 000 людей загинули через руйнівний землетрус у Туреччині та Сирії

12:07 09 лютого Київ, Україна

Кількість загиблих внаслідок руйнівного землетрусу в Туреччині та Сирії перевищила 16 тисяч осіб. Про це повідомив телеканал CNN з посиланням на місцеву владу та міжнародні організації.



Зазначається, що загальна кількість загиблих у Сирії становить не менше 3162 осіб.



За даними сирійських державних ЗМІ, у підконтрольних Дамаску районах зареєстровано близько 1262 смертей. Ще 1900 людей загинули у контрольованих повстанцями районах на північному заході країни.



У Туреччині кількість жертв стихії зросла до 12 873 людей, ще близько 63 тисячі постраждали.



Агентства надання допомоги попередили, що кількість загиблих, ймовірно, значно зросте, особливо в Сирії, оскільки пошуково-рятувальні роботи наблизилися до 72-годинної позначки.