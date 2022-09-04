Узбекистан попередив громадян про тюремні терміни за участь у війні з Україною

08:43 29 липня Київ, Україна

Влада Узбекистану закликала громадян, які проживають в рф, не їхати на війну з Україною. Агентство із зовнішньої трудової міграції попередило, що за законодавством Узбекистану найманство карається позбавленням волі на строк від 5 до 10 років.

"Деякі канали новин поширюють оголошення про запрошення громадян Узбекистану та Киргизстану на роботу в росію за високу зарплату. Основною метою цих оголошень є залучення громадян у зони конфлікту між росією та Україною. У зв'язку з цим просимо наших співвітчизників не вірити неофіційним оголошенням щодо пропозицій роботи за кордоном", - попередило агентство.

Раніше центр журналістських розслідувань MediaHub опублікував розслідування про вербування громадян Центральної Азії на війну в Україні через приватну військову компанію (ПВК) Вагнера. Для цього в соцмережах розміщують оголошення про нібито набір у ПОП (приватні охоронні підприємства). Здобувачам обіцяють 100 тисяч рублів та допомогу в отриманні російського громадянства. Проте насправді за вказаним номером пропонують вирушити до України для «виконання завдань у зоні спецоперації на користь міноборони росії». Тим, хто погодився на роботу, пропонують приїхати в хутір Молькіно в Краснодарському краї.



Узбекистан і Киргизстан офіційно займають нейтральну позицію щодо війни в Україні. Після публікації розслідування біля будівлі МЗС Киргизстану пройшов пікет із вимогою вжити заходів щодо ПВК «Вагнера».



Це формування пов'язують із прокремлівським бізнесменом Євгеном Пригожиним, відомим як «кухар» президента володимира путіна. Формально службовці в цій структурі не мають відношення до російських збройних сил, проте вони користуються інфраструктурою та транспортом, що належать міноборони, а також отримували бойові ордени та медалі.



За роки існування ПВК «Вагнера» встигла взяти участь у бойових діях у Сирії, Лівії, ЦАР, Мозамбіку та Судані. У грудні 2021 року формування потрапило під санкції Євросоюзу: обмеження було запроваджено проти восьми найманців та трьох юридичних осіб, з якими ті підписували контракти.



За даними Міжнародної організації з міграції, в росії працюють близько 4 мільйонів мігрантів із Центральної Азії: два мільйони — з Узбекистану, мільйон — з Киргизстану, мільйон — із Таджикистану та 200 тисяч — із Казахстану.