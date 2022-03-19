Узбекистан відмовився визнавати так звану незалежність ОРДЛО та наполягає на припиненні війни

14:35 17 березня Київ, Україна





Щодо ситуації в Україні Камілов висловився, виступаючи на 24-му пленарному засіданні Сенату Олій Мажліса – верхньої палати парламенту Узбекистану. Узбекистан підтримує територіальну цілісність і відмовляється визнавати так звану незалежність ОРДЛО , заявив глава МЗС країни Абдулазіз Камілов.Щодо ситуації в Україні Камілов висловився, виступаючи на 24-му пленарному засіданні Сенату Олій Мажліса – верхньої палати парламенту Узбекистану.

“По-перше, ситуація навколо України викликає серйозне занепокоєння в Узбекистані. По-друге, ми прихильники того, щоб мирним шляхом знайти рішення у цій ситуації та врегулювати конфлікт політико-дипломатичними засобами. Але для цього передусім необхідно негайно припинити військові дії, насильство... Узбекистан визнає незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України. Ми не визнали (так звані – ред.) Луганську та Донецьку народні республіки”, – сказав він.

Глава МЗС зазначив, що Узбекистан "історично має традиційні всебічні зв'язки і з Росією, і з Україною":

“Ми продовжимо взаємовигідну співпрацю із двома країнами, виходячи з наших національних інтересів. З одного боку, Росія є провідним торговим партнером Узбекистану, у нас із нею стратегічне партнерство та союзницькі відносини. З іншого боку, ми співпрацюємо з Україною у багатьох напрямках, у тому числі торговельно-економічній, культурній, освітній, сільськогосподарській сферах”, - сказав Камілов.

Камілов додав, що Узбекистан, згідно з зовнішньополітичною концепцією, не бере участі у жодних військово-політичних блоках, а військовослужбовців країни не залучають до військових конфліктів за кордоном.



Згадав у своїй промові глава МЗС і про санкції, накладені на Росію через розв'язання війни. РФ стала лідером у світі за кількістю накладених санкцій, обігнавши Іран та Північну Корею. Камілов зазначив, що обмеження мають прямий вплив на Узбекистан, а тому влада країни працює над мінімізацією цієї шкоди. Узбекистан санкції щодо Росії не запроваджує.