Узбекистан відмовився визнавати так звану незалежність ОРДЛО та наполягає на припиненні війни

Узбекистан підтримує територіальну цілісність і відмовляється визнавати так звану незалежність ОРДЛО, заявив глава МЗС країни Абдулазіз Камілов.
Щодо ситуації в Україні Камілов висловився, виступаючи на 24-му пленарному засіданні Сенату Олій Мажліса – верхньої палати парламенту Узбекистану.
Щодо ситуації в Україні Камілов висловився, виступаючи на 24-му пленарному засіданні Сенату Олій Мажліса – верхньої палати парламенту Узбекистану.
Глава МЗС зазначив, що Узбекистан "історично має традиційні всебічні зв'язки і з Росією, і з Україною":
Камілов додав, що Узбекистан, згідно з зовнішньополітичною концепцією, не бере участі у жодних військово-політичних блоках, а військовослужбовців країни не залучають до військових конфліктів за кордоном.
Згадав у своїй промові глава МЗС і про санкції, накладені на Росію через розв'язання війни. РФ стала лідером у світі за кількістю накладених санкцій, обігнавши Іран та Північну Корею. Камілов зазначив, що обмеження мають прямий вплив на Узбекистан, а тому влада країни працює над мінімізацією цієї шкоди. Узбекистан санкції щодо Росії не запроваджує.
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