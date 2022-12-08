Узбекистан не погодиться на "газові відносини" з росією

Міністр енергетики Узбекистану Жорабек Мірзамахмудов у відповідь на пропозицію росії про "газовий союз" заявив, що Ташкент не погодиться на політичні умови, які поставлять під загрозу його національні інтереси..
Про це повідомляє Reuters.
Як відомо, минулого місяця росія заявила, що обговорює газовий союз із Казахстаном та Узбекистаном для підтримки постачання між трьома країнами та іншим покупцям, включаючи Китай.
За словами Мірзамахмудова, Узбекистан ще не отримав пропозиції.
Про це повідомляє Reuters.
Як відомо, минулого місяця росія заявила, що обговорює газовий союз із Казахстаном та Узбекистаном для підтримки постачання між трьома країнами та іншим покупцям, включаючи Китай.
За словами Мірзамахмудова, Узбекистан ще не отримав пропозиції.
Водночас Узбекистан, як і раніше, частково залежить від іноземного газу. Ташкент останні кілька днів відчував нестачу газу, оскільки споживання різко зросло через холодний період.
Мірзамахмудов заявив, що різке похолодання змусило Узбекистан припинити експорт 6 млн кубометрів газу на день до Китаю.
Він зазначив, що всього в країні виробляється близько 52 млрд кубометрів природного газу на рік, при цьому імпорт становить 4 млрд кубометрів, а експорт - 2,7 млрд кубометрів.
Мірзамахмудов заявив, що різке похолодання змусило Узбекистан припинити експорт 6 млн кубометрів газу на день до Китаю.
Він зазначив, що всього в країні виробляється близько 52 млрд кубометрів природного газу на рік, при цьому імпорт становить 4 млрд кубометрів, а експорт - 2,7 млрд кубометрів.
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