Узбекистан не погодиться на "газові відносини" з росією

14:14 08 грудня Київ, Україна





Про це повідомляє Reuters.



Як відомо, минулого місяця росія заявила, що обговорює газовий союз із Казахстаном та Узбекистаном для підтримки постачання між трьома країнами та іншим покупцям, включаючи Китай.



За словами Мірзамахмудова, Узбекистан ще не отримав пропозиції. Міністр енергетики Узбекистану Жорабек Мірзамахмудов у відповідь на пропозицію росії про "газовий союз" заявив, що Ташкент не погодиться на політичні умови, які поставлять під загрозу його національні інтереси..Про це повідомляє Reuters.Як відомо, минулого місяця росія заявила, що обговорює газовий союз із Казахстаном та Узбекистаном для підтримки постачання між трьома країнами та іншим покупцям, включаючи Китай.За словами Мірзамахмудова, Узбекистан ще не отримав пропозиції.

"Навіть якщо буде укладено газову угоду з росією, це не означає союз", - сказав він, зазначивши, що велися переговори про постачання російського газу трубопроводом через Казахстан, але це буде "технічний контракт", а не союз.

"Якщо ми імпортуємо газ з іншої країни, ми співпрацюємо лише на основі комерційного договору купівлі-продажу. Ми ніколи не підемо на політичні умови в обмін на газ. Коротше кажучи, ми отримаємо запропонований нам газовий контракт лише у тому випадку, якщо ми на нього погодимося, інакше – ні”, – зазначив Мірзамахмудов.

Водночас Узбекистан, як і раніше, частково залежить від іноземного газу. Ташкент останні кілька днів відчував нестачу газу, оскільки споживання різко зросло через холодний період.



Мірзамахмудов заявив, що різке похолодання змусило Узбекистан припинити експорт 6 млн кубометрів газу на день до Китаю.



Він зазначив, що всього в країні виробляється близько 52 млрд кубометрів природного газу на рік, при цьому імпорт становить 4 млрд кубометрів, а експорт - 2,7 млрд кубометрів.