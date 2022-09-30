Узбекистан не буде депортувати росіян, що втекли від мобілізації

11:51 30 вересня Київ, Україна

Влада Узбекистану не почне депортувати російських громадян, які втекли в країну від мобілізації, якщо вони не порушуватимуть внутрішні закони.

Про це заявило Міністерство закордонних справ республіки.

«Громадяни зарубіжних країн, які не вчинили правопорушення, не підлягають примусовій депортації», — йдеться у заяві МЗС.

Відомство зазначило, що Узбекистан відданий принципам відкритості, рівноправності, поваги до суверенітету, територіальної цілісності та невтручання у внутрішні справи інших держав.



Росія та Узбекистан мають чинні закони про взаємну екстрадицію, але кримінальних справ за ухилення від армії на цей момент у росії не заводили.



Раніше Казахстан оголосив, що видаватиме росіян, які втекли від мобілізації, лише у разі зареєстрованого кримінального правопорушення і після офіційного оголошення в міжнародний розшук.

«Військкомати, якщо шукатимуть, — це не є правовою підставою для видачі», — пояснив глава МВС республіки Марат Ахметжанов.

Також він підкреслив, що Казахстан не збирається закривати кордон із росією або посилювати вимоги до тих, хто біжить від мобілізації.