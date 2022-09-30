Узбекистан не буде депортувати росіян, що втекли від мобілізації

Влада Узбекистану не почне депортувати російських громадян, які втекли в країну від мобілізації, якщо вони не порушуватимуть внутрішні закони.
Про це заявило Міністерство закордонних справ республіки.
Відомство зазначило, що Узбекистан відданий принципам відкритості, рівноправності, поваги до суверенітету, територіальної цілісності та невтручання у внутрішні справи інших держав.
Росія та Узбекистан мають чинні закони про взаємну екстрадицію, але кримінальних справ за ухилення від армії на цей момент у росії не заводили.
Раніше Казахстан оголосив, що видаватиме росіян, які втекли від мобілізації, лише у разі зареєстрованого кримінального правопорушення і після офіційного оголошення в міжнародний розшук.
Також він підкреслив, що Казахстан не збирається закривати кордон із росією або посилювати вимоги до тих, хто біжить від мобілізації.
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