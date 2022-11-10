Узбекистан лобіює зняття санкцій з російського мільярдера Алішера Усманова

Влада Узбекистану просить Євросоюз зняти санкції з російського мільярдера Алішера Усманова та його сестри Гульбахор Ісмаїлової, ведені у зв'язку з війною в Україні.
Ташкент просить скасувати обмеження, щоб бізнесмен міг і надалі інвестувати у розвиток Узбекистану, пише Financial Times із посиланням на знайомі з обговоренням цього питання джерела.
Про зняття санкцій з Усманова та Ісмаїлової узбецькі чиновники почали говорити на зустрічах зі своїми європейськими колегами. За їхніми словами, заморожування активів мільярдера в ЄС заважає йому вкладати в економіку їхньої країни. Якщо Брюссель відмовиться скасувати обмеження, Ташкент обіцяє надати Усманову всю необхідну юридичну допомогу в судовому розгляді проти влади ЄС.
Представник Усманова підтвердив, що санкції «дійсно заважають інвестиційним та благодійним проєктам» в Узбекистані, але відмовився коментувати ініціативи узбецької влади.
У той самий час, запит Ташкента ставить ЄС перед важким вибором. З одного боку, Брюссель намагається збудувати тісніші зв'язки з країнами Центральної Азії після їхнього відходу від росії у зв'язку з війною в Україні. З іншого боку, виконання прохання Ташкента призведе до того, що «десятки російських олігархів» згадають про своє друге громадянство і на підставі цього вимагатимуть зняття санкцій, каже європейський чиновник.
Спікер ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Пітер Стано нагадав, що у всіх осіб, які потрапили під європейські санкції, є можливість юридично оскаржити включення до списку в Європейському суді. Усманов ще у травні подав позов, у якому вимагав зняти з нього санкції та призупинити їхню дію до рішення судді.
Санкції щодо Усманова ввели ЄС, Великобританія та Канада. США також запровадили обмеження проти нього, але потім вивели його активи з-під блокуючих санкцій. Сестра Усманова Гульбахор Ісмаїлова потрапила до «чорного списку» через те, що вона була вказана власницею активів мільярдера, зокрема, яхти Dilbar за 600 млн доларів.
Про зняття санкцій з Усманова та Ісмаїлової узбецькі чиновники почали говорити на зустрічах зі своїми європейськими колегами. За їхніми словами, заморожування активів мільярдера в ЄС заважає йому вкладати в економіку їхньої країни. Якщо Брюссель відмовиться скасувати обмеження, Ташкент обіцяє надати Усманову всю необхідну юридичну допомогу в судовому розгляді проти влади ЄС.
Представник Усманова підтвердив, що санкції «дійсно заважають інвестиційним та благодійним проєктам» в Узбекистані, але відмовився коментувати ініціативи узбецької влади.
У той самий час, запит Ташкента ставить ЄС перед важким вибором. З одного боку, Брюссель намагається збудувати тісніші зв'язки з країнами Центральної Азії після їхнього відходу від росії у зв'язку з війною в Україні. З іншого боку, виконання прохання Ташкента призведе до того, що «десятки російських олігархів» згадають про своє друге громадянство і на підставі цього вимагатимуть зняття санкцій, каже європейський чиновник.
Спікер ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Пітер Стано нагадав, що у всіх осіб, які потрапили під європейські санкції, є можливість юридично оскаржити включення до списку в Європейському суді. Усманов ще у травні подав позов, у якому вимагав зняти з нього санкції та призупинити їхню дію до рішення судді.
Санкції щодо Усманова ввели ЄС, Великобританія та Канада. США також запровадили обмеження проти нього, але потім вивели його активи з-під блокуючих санкцій. Сестра Усманова Гульбахор Ісмаїлова потрапила до «чорного списку» через те, що вона була вказана власницею активів мільярдера, зокрема, яхти Dilbar за 600 млн доларів.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі