Узбекистан лобіює зняття санкцій з російського мільярдера Алішера Усманова

12:22 09 листопада Київ, Україна

Влада Узбекистану просить Євросоюз зняти санкції з російського мільярдера Алішера Усманова та його сестри Гульбахор Ісмаїлової, ведені у зв'язку з війною в Україні.

Ташкент просить скасувати обмеження, щоб бізнесмен міг і надалі інвестувати у розвиток Узбекистану, пише Financial Times із посиланням на знайомі з обговоренням цього питання джерела.



Про зняття санкцій з Усманова та Ісмаїлової узбецькі чиновники почали говорити на зустрічах зі своїми європейськими колегами. За їхніми словами, заморожування активів мільярдера в ЄС заважає йому вкладати в економіку їхньої країни. Якщо Брюссель відмовиться скасувати обмеження, Ташкент обіцяє надати Усманову всю необхідну юридичну допомогу в судовому розгляді проти влади ЄС.



Представник Усманова підтвердив, що санкції «дійсно заважають інвестиційним та благодійним проєктам» в Узбекистані, але відмовився коментувати ініціативи узбецької влади.



У той самий час, запит Ташкента ставить ЄС перед важким вибором. З одного боку, Брюссель намагається збудувати тісніші зв'язки з країнами Центральної Азії після їхнього відходу від росії у зв'язку з війною в Україні. З іншого боку, виконання прохання Ташкента призведе до того, що «десятки російських олігархів» згадають про своє друге громадянство і на підставі цього вимагатимуть зняття санкцій, каже європейський чиновник.



Спікер ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Пітер Стано нагадав, що у всіх осіб, які потрапили під європейські санкції, є можливість юридично оскаржити включення до списку в Європейському суді. Усманов ще у травні подав позов, у якому вимагав зняти з нього санкції та призупинити їхню дію до рішення судді.



Санкції щодо Усманова ввели ЄС, Великобританія та Канада. США також запровадили обмеження проти нього, але потім вивели його активи з-під блокуючих санкцій. Сестра Усманова Гульбахор Ісмаїлова потрапила до «чорного списку» через те, що вона була вказана власницею активів мільярдера, зокрема, яхти Dilbar за 600 млн доларів.



