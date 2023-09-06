Збільшилася кількість дітей, які постраждали від агресії рф в Україні
10:35 08 серпня Київ, Україна
З моменту повномасштабного вторгнення росії загинули щонайменше 499 українських дітей, ще 1092 зазнали поранень, повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора.
"В результаті повномасштабної збройної агресії росії постраждала 1591 дитина. Станом на ранок 8 серпня 2023 року, за офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 499 дітей загинули і понад 1092 отримали поранення різного ступеня тяжкості", - йдеться у повідомленні.
Зокрема, в результаті російського ракетного обстрілу Покровська Донецької області отримали поранення різного ступеня тяжкості двоє дітей віком 11 та 16 років.
Загалом найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 483, Харківській – 298, Київській – 129, Херсонській – 117, Запорізькій – 97, Миколаївській – 95, Дніпропетровській – 94, Чернігівській – 71, Луганській – 67.
"Ці цифри не остаточні. Продовжується робота щодо їхнього встановлення у місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях", - зазначили в Офісі Генпрокурора.
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