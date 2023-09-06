Збільшилася кількість дітей, які постраждали від агресії рф в Україні

10:35 08 серпня Київ, Україна

З моменту повномасштабного вторгнення росії загинули щонайменше 499 українських дітей, ще 1092 зазнали поранень, повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора.

"В результаті повномасштабної збройної агресії росії постраждала 1591 дитина. Станом на ранок 8 серпня 2023 року, за офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 499 дітей загинули і понад 1092 отримали поранення різного ступеня тяжкості", - йдеться у повідомленні.

Загалом найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 483, Харківській – 298, Київській – 129, Херсонській – 117, Запорізькій – 97, Миколаївській – 95, Дніпропетровській – 94, Чернігівській – 71, Луганській – 67. Зокрема, в результаті російського ракетного обстрілу Покровська Донецької області отримали поранення різного ступеня тяжкості двоє дітей віком 11 та 16 років.Загалом найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 483, Харківській – 298, Київській – 129, Херсонській – 117, Запорізькій – 97, Миколаївській – 95, Дніпропетровській – 94, Чернігівській – 71, Луганській – 67.