Страхітливий антирекорд США -187 833 нових випадки COVID за добу

The Wall Street Journal опублікував моторошну статистику, згідно з даними університету Джонса Хопкінса в США катастрофічними темпами зростає захворюваність на COVID, за останню добу 187 833 нових випадки.
Попередній максимум в понад 177 тисяч протримався тиждень. В середньому за цей період приріст склав понад 161 тисячу.
Також зростає рівень смертності. За минулу добу зафіксовано 2015 летальних випадків.
Крім того, протягом десяти днів в США фіксують рекордні кількості по госпіталізованих хворих. Зараз в лікарнях перебувають понад 80 тисяч осіб.
У зв'язку з цим все більше штатів США, зокрема, Род-Айленд, Нью-Гемпшир і Мен, починають вводити обмеження.
Влада Каліфорнії видала розпорядження жителям штату залишатися вдома. Крім того, більшість підприємств повинні припиняти роботу з 22:00 до 5:00.
Згідно з даними університету Джонса Хопкінса, в США за час пандемії виявили понад 11,7 млн випадків зараження коронавірусом, більше 252 тисяч людей померли.
Попередній максимум в понад 177 тисяч протримався тиждень. В середньому за цей період приріст склав понад 161 тисячу.
Також зростає рівень смертності. За минулу добу зафіксовано 2015 летальних випадків.
Крім того, протягом десяти днів в США фіксують рекордні кількості по госпіталізованих хворих. Зараз в лікарнях перебувають понад 80 тисяч осіб.
У зв'язку з цим все більше штатів США, зокрема, Род-Айленд, Нью-Гемпшир і Мен, починають вводити обмеження.
Влада Каліфорнії видала розпорядження жителям штату залишатися вдома. Крім того, більшість підприємств повинні припиняти роботу з 22:00 до 5:00.
Згідно з даними університету Джонса Хопкінса, в США за час пандемії виявили понад 11,7 млн випадків зараження коронавірусом, більше 252 тисяч людей померли.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі