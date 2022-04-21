Втомилися від насмішок: австрійське село Fucking перейменують

15:22 27 листопада Київ, Україна

Крихітне село Fucking в Австрії змінить свою назву на Fugging через глузування туристів, нескінченні фотографії і крадіжки покажчиків з назвою села.





Німецькою слово Fucking не має ніякого значення, зате англійською це означає "злягання". Село з такою назвою знаходиться в землі Верхня Австрія на кордоні з Баварією, населення всього близько 150 осіб. Село відоме під назвою Фукінг як мінімум з 1070 року. Назва утворена додаванням до імені якогось Фокко (нім. Focko), який жив в тих місцях в VI столітті, давньогерманського суфікса "Інг" ("ing"), що означає "люди". Таким чином, назва "Фукінг" означає "місце людей Фокко".





Існування села було вперше зареєстровано в 1070 році, і архіви показують, що 20 років по тому бароном там був хтось Адалпертус де Фуцингін.

Після поширення фото в Інтернеті, село стало вельми відомим, особливо серед англомовних туристів. Вони вкрали не менше 15 дорожніх знаків з назвою села, що досить дорого обійшлося владі села: встановлення нового кожен раз обходилося в 300 євро. Також деякі парочки займалися сексом прямо під знаком, бентежачи місцеве населення.



Перейменувати село хотіли ще в 2004 році, проте тоді жителі села висловилися проти, також вони виступили проти спроб свого мера нажитися на пікантній назві села. Але в 2020 році вони змінили гнів на милість.



Також схожу популярність мають ще два австрійських селища, чиї назви читаються, як Петтинг і Кіссинг. Їх перейменовувати поки не будуть.