Посилилася тектонічна активність: землетруси відбуваються все частіше

08:52 22 січень Київ, Україна

Схоже на те, що наша старенька-планета втомилася від тих неподобств, які творять на ній люди. Своє обурення вона виражає у вигляді землетрусів, що почастішали. Ще не встигли оплакати загиблих у землетрусі на північному заході Афганістану, як надійшли нові повідомлення.

Вчора ввечері трясло не лише багатостраждальні острови Японії, де сила поштовхів досягала магнітуди 6,3. Того ж дня, 21 січня, стався землетрус у районі Кривого Рогу на Дніпропетровщині. Його сила була 3,3 бали.

Не минула й ніч, як сьогодні о 7:17 за київським часом чергові поштовхи землі магнітудою 6,2 бали було зафіксовано біля узбережжя американського штату Аляска.

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався за 63 кілометри на південь від міста Уналашка, де проживають понад 4 тисячі людей. Вогнище залягало на глибині майже 43 кілометри.

Як і в Японії, обійшлося без руйнівного цунамі. Інформація про можливі жертви та руйнування поки не надходила.