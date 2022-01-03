Посилення зростання голоду як наслідок пандемії

Як наслідок, пандемія коронавируса тягне за собою не тільки безробіття, банкрутство і спад економіки, а й випливає з перерахованих вище умов різке скорочення продуктів харчування. Як висловився глава Всесвітньої продовольчої програми Девід Біслі, через пандемію COVID-19 світ стоїть на порозі голоду, який може досягти "біблійних масштабів".
При цьому в Латинській Америці число голодуючих зросте на 269%, у Східній і Центральній Азії зростання голодуючих очікується на рівні 135% і Південній Африці - до 90%.
На здійснення гуманітарної діяльності для пом'якшення наслідків пандемії ВПП необхідні майже 5 млрд доларів в найближчі півроку, підкреслив Біслі.
Нагадаємо, що раніше в ВООЗ закликали більше не вводити карантин. Економічні наслідки карантину набагато гірше наслідків пандемії, а для стримування коронавируса досить масочного режиму і соціальної дистанції.
Також повідомлялося, що на боротьбу з COVID в Україні вже витратили 25 мільярдів. На боротьбу з коронавірусів в цілому передбачено спрямування 66 млрд грн коштів державного бюджету.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі