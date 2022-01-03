Посилення зростання голоду як наслідок пандемії

Як наслідок, пандемія коронавируса тягне за собою не тільки безробіття, банкрутство і спад економіки, а й випливає з перерахованих вище умов різке скорочення продуктів харчування. Як висловився глава Всесвітньої продовольчої програми Девід Біслі, через пандемію COVID-19 світ стоїть на порозі голоду, який може досягти "біблійних масштабів".

"Всі дані, які у нас є, включаючи прогноз ВПП про зростання на 80% числа людей, які відчувають нестачу в продовольстві, - зі 140 млн до пандемії до 270 млн вже до кінця цього року, - вказують на справжню катастрофу. Ми опинилися перед ризиком голоду біблійних масштабів ", - сказав Біслі.

При цьому в Латинській Америці число голодуючих зросте на 269%, у Східній і Центральній Азії зростання голодуючих очікується на рівні 135% і Південній Африці - до 90%.

"Голод в світі вже знаходиться на позахмарному рівні, і якщо ми негайно не почнемо діяти, багато помруть, діти будуть страждати від наслідків недоїдання ще довгі роки, а весь світ буде відкинуто назад, втративши всі досягнення в боротьбі з голодом останнього десятиліття", - додав глава ВПП.

На здійснення гуманітарної діяльності для пом'якшення наслідків пандемії ВПП необхідні майже 5 млрд доларів в найближчі півроку, підкреслив Біслі.

Нагадаємо, що раніше в ВООЗ закликали більше не вводити карантин. Економічні наслідки карантину набагато гірше наслідків пандемії, а для стримування коронавируса досить масочного режиму і соціальної дистанції.

Також повідомлялося, що на боротьбу з COVID в Україні вже витратили 25 мільярдів. На боротьбу з коронавірусів в цілому передбачено спрямування 66 млрд грн коштів державного бюджету.