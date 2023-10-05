Посилення обороноздатності: Японія придбає крилаті ракети "Томагавк"

Японія планує закупити 400 крилатих ракет "Томагавк" (Tomahawks) з дальністю ураження близько 1600 км вже 2025 року, роком раніше, ніж планувалося спочатку.
Про це пише видання Kyodo News.
Для посилення обороноздатності Японія планує придбати 400 "Томагавків", які мають дальність ураження близько 1600 км. Спочатку ракети планували закупити у 2026 фінансовому році, проте на тлі загроз Північної Кореї та Китаю цей процес прискорили.
Закупівля перших 200 крилатих ракет має розпочатися у квітні 2025 року, сказав один із чиновників, зазначивши, що закупівлю ще має схвалити Конгрес США.
На покупку японський уряд виділив 1,4 мільярда доларів у бюджеті на 2023 фінансовий рік, який розпочався у квітні. Ці зміни, ймовірно, зменшать вартість закупівель.
Томагавки, вперше використані у війні в Перській затоці 1991 року, можуть охоплювати прибережні райони Китаю, і японські чиновники вважають їх необхідними для посилення обороноздатності Токіо, доки він не зможе представити крилатих ракет власного виробництва.
Для посилення обороноздатності Японія планує придбати 400 "Томагавків", які мають дальність ураження близько 1600 км. Спочатку ракети планували закупити у 2026 фінансовому році, проте на тлі загроз Північної Кореї та Китаю цей процес прискорили.
Закупівля перших 200 крилатих ракет має розпочатися у квітні 2025 року, сказав один із чиновників, зазначивши, що закупівлю ще має схвалити Конгрес США.
На покупку японський уряд виділив 1,4 мільярда доларів у бюджеті на 2023 фінансовий рік, який розпочався у квітні. Ці зміни, ймовірно, зменшать вартість закупівель.
Томагавки, вперше використані у війні в Перській затоці 1991 року, можуть охоплювати прибережні райони Китаю, і японські чиновники вважають їх необхідними для посилення обороноздатності Токіо, доки він не зможе представити крилатих ракет власного виробництва.
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