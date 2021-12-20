Ураган у Туреччині забрав життя 6 людей, десятки дістали поранення

Кількість жертв і постраждалих внаслідок сильного урагану, який накрив турецький Стамбул та його околиці напередодні, продовжує зростати.
Про це повідомляє Daily Sabah.
Згідно з останніми даними, стихія забрала життя шістьох людей, десятки отримали поранення.
Влада Стамбула закликала громадян не виходити на вулицю без потреби. Через негоду також довелося закрити навчальні заклади.
Про це повідомляє Daily Sabah.
Згідно з останніми даними, стихія забрала життя шістьох людей, десятки отримали поранення.
Влада Стамбула закликала громадян не виходити на вулицю без потреби. Через негоду також довелося закрити навчальні заклади.
Нагадаємо, що через негоду в Стамбулі, яка накрила місто напередодні, впала вежа з годинником. У провінціях вітер зірвав дахи будинків, повалив дерева та конструкції.
Швидкість вітру досягала 129,95 км/год, Метеоагентство оголосило про помаранчеве штормове попередження у 17 провінціях.
Швидкість вітру досягала 129,95 км/год, Метеоагентство оголосило про помаранчеве штормове попередження у 17 провінціях.
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