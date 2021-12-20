Ураган у Туреччині забрав життя 6 людей, десятки дістали поранення

16:26 30 листопад Київ, Україна

Кількість жертв і постраждалих внаслідок сильного урагану, який накрив турецький Стамбул та його околиці напередодні, продовжує зростати.



Про це повідомляє Daily Sabah.



Згідно з останніми даними, стихія забрала життя шістьох людей, десятки отримали поранення.



Влада Стамбула закликала громадян не виходити на вулицю без потреби. Через негоду також довелося закрити навчальні заклади.