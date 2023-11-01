Ураган "Отіс" у Мексиці: 45 загиблих, 47 зниклих безвісти

16:19 31 жовтня Київ, Україна

У Мексиці ураган "Отіс" призвів до загибелі 45 людей, і ще 47 людей вважаються зниклими безвісти, за даними CBS News. Офіційні особи стверджують, що загальна кількість жертв і зниклих безвісти внаслідок стихії значно зросла, наближаючись до 100 людей.

У понеділок губернатор штату Герреро повідомив, що щонайменше 45 людей загинули, і 47 людей вважаються зниклими безвісти. Шістнадцять зі знайдених тіл повернули їхнім сім'ям. Офіційні особи також зазначили, що серед жертв є троє іноземних громадян – із США, Канади та Великобританії.

Представники мексиканського уряду заявили, що працюють над забезпеченням доставки води та палива для постраждалих, а також відновленням електропостачання. Президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор наголосив, що громадянам буде надано необхідну допомогу, зокрема продовольство, воду та електроенергію, які будуть відновлені найближчим часом.