Ураган "Хіларі" загрожує мексиканському півострову та Південній Каліфорнії

08:34 21 серпня Київ, Україна





Про це пише The New York Times.



Мексиканська влада повідомила про загибель однієї людини в місті Санта-Росіта, коли автомобіль віднесло в море. Ще чотири людини вдалося врятувати. У Тихуані, на кордоні зі Ураган "Хіларі" досяг мексиканського півострова Нижня Каліфорнія, принісши до регіону зливи, які можуть призвести до небезпечних для життя повеней як у Мексиці, так і у Сполучених Штатах. Це буде перший випадок через 80 років, коли тропічний шторм накриє Південну Каліфорнію та Неваду, влада серйозно ставиться до небезпеки.Про це пише The New York Times.Мексиканська влада повідомила про загибель однієї людини в місті Санта-Росіта, коли автомобіль віднесло в море. Ще чотири людини вдалося врятувати. У Тихуані, на кордоні зі США , побоюються зсувів на крутих схилах пагорбів, де мешкає чимало людей. У Нижній Каліфорнії стихія затопила дорогу.

Метеорологи кажуть, що хоча ураган трохи послабшав у неділю і вже не належить до 4 категорії, він досі небезпечний. Ймовірно, він ще більше ослабне, перш ніж ударить по Сполучених Штатах. Очікують раптові повені, зсуви, зливи, можливі торнадо та відключення електроенергії.



За даними Національного центру ураганів США (NHC), на початку неділі максимальна швидкість вітру досягла 140 км/год.



До групи ризику належать Лонг-Біч, Лос-Анджелес, Малібу, Санта-Моніка, Беверлі-Хіллз. Мешканцям рекомендують залишатися вдома, щоб уникнути

небезпечних повеней. Власникам приватних будинків та магазинів уздовж узбережжя та пляжів роздають мішки з піском, щоб уберегтися від стихії.

Мер Лос-Анджелеса Карен Басс закликала мешканців залишатися вдома, доки шторм пройде.



У США через ураган, що наближається, вже порушено авіасполучення і скасовано спортивні заходи. Університет штату Каліфорнія у Лос-Анджелесі скасував заняття у понеділок, обґрунтувавши це тим, що студенти та викладачі можуть зіткнутися з небезпекою під час поїздки до закладу. Також скасовують чи переносять заходи у Каліфорнії.



Метеорологічна служба попереджає про перекриття доріг через зсуви та повені. У горах та каньйонах очікується значна активність каменів та селевих потоків.



У Лас-Вегасі оголошено надзвичайний стан через тропічний шторм "Хіларі". Округ зробив офіційну заяву, щоб у разі потреби мати додаткові ресурси.



Згідно з попередженням, національну зону відпочинку "Лейк Мід" закрито для будь-якого використання. Озеро та навколишня дика місцевість – популярні місця для катання на човнах, походах та кемпінгу.



Національна метеорологічна служба Сан-Дієго попередила, що очікує на опади, які можуть затопити деякі території, стихія може мати катастрофічні наслідки в гірських і пустельних районах.