Ураган "Ета" вдарив по Центральній Америці: загинули 19 осіб

08:09 06 листопада Київ, Україна

Ось уже кілька днів в країнах Центральної Америки бушує ураган «Ета», він приніс в регіон масштабні повені і руйнування, відомо про 19 загиблих.



Про це повідомляє АР.



Відзначається, що спочатку під приціл «Ети» потрапило Нікарагуа. Стихія принесла з собою пориви вітру швидкістю до 225 кілометрів на годину. Негода зривала з будинків дахи і виривала дерева з корінням. Згодом почалися дощі, які викликали повінь.





Через підтоплення регіону в одній з місцевих шахт стався зсув, в результаті якого двоє її співробітників опинилися похованими живцем, а в сусідньому Гондурасі на 13-річну дівчинку впала стіна одного з будинків, через що вона загинула.

Крім Нікарагуа і Гондурасу, «Ета» зачепила також Ямайку, Мексику і Сальвадор.

Зараз «Ета» забрала вже 4 життя в Гватемалі, 13 - в Гондурасі і 2 - в Нікарагуа. У Панамі повідомляється про зникнення восьми осіб. Стихія знищила десятки будинків і пошкодила інфраструктуру, відрізавши віддалені населені пункти від цивілізації.



Синоптики прогнозують, що ураган вируватиме в регіоні ще кілька днів.